Iva Zanicchi a La Pupa e il Secchione/ Al via col botto l’edizione di Pucci-Cipriani

Sta per prendere il via un’edizione de La Pupa e il Secchione ricca di novità e sorprese. “La Pupa e il Secchione e Viceversa 2020” è pronto a stupire i telespettatori dopo un’edizione, la scorsa, che ha fatto registrare ascolti record. Al fianco della prorompente e confermatissima Francesca Cipriani non troveremo, però, Paolo Ruffini ma Andrea Pucci. L’inedita ma simpaticissima accoppiata ha dato il via alle riprese lo scorso 24 settembre con la registrazione della prima puntata alla quale ha partecipato un ospite d’eccezione. Stiamo parlando di Iva Zanicchi che, stando al funzionamento del format, presenzierà nella prova di cultura generale che le due coppie a rischio dovranno affrontare nella parte finale della puntata.

La Pupa e il Secchione 2020 apre con una scatenata Iva Zanicchi

Chissà che Iva Zanicchi non regali al pubblico qualcuna delle sue perle o divertenti gaffe in questa prima puntata della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. In attesa di scoprirlo, sottolineiamo la sostituzione di Paolo Ruffini alla conduzione. A svelare qual è stata la sua reazione alla notizia, qualche settimana fa, è stata proprio Francesca Cipriani. Intervistata a RTL 102.5, la showgirl ha ammesso: “Ci siamo sentiti. Paolo è un creativo, sta girando un film. Non si ferma mai e sicuramente sarà anche a Colorado nella prossima edizione. E’ affezionato anche a questo programma che l’anno scorso ha fatto il record di ascolti, quindi, è normale che sia un po’ dispiaciuto“. Dunque Ruffini non l’ha presa tanto bene…



