Iva Zanicchi al Grande Fratello Vip 7?/ “Come concorrente no, ma ci andrei…”

Iva Zanicchi, la verità sul Grande Fratello Vip

Iva Zanicchi è ufficialmente la prima concorrente di Ballando con le stelle 2022. La cantante ha accettato l’offerta di Milly Carlucci e, ad annunciare tale scelta, è stata la stessa Iva che ha svelato la propria partecipazione al talent show di Raiuno in largo anticipo. “Certo è vero, andrò a Ballando con le Stelle. Vado per ballare e divertirmi. A Milly Carlucci ho detto di non avere troppo rispetto perché io farò di tutto anche il rock and roll”, ha dichiarato Iva che è pronta a scendere in pista per sfoggiare le proprie doti da ballerina.

Iva Zanicchi/ “Ballando? Spero di non morire sul palco, il mio primo Sanremo...”

Il nome di Iva Zanicchi, tuttavia, è stato anche accostato al Grande Fratello Vip che, a settembre, tornerà in onda con la settima edizione in cui, secondo alcune indiscrezione, i concorrenti dovrebbero essere divisi tra vip e nip convivendo in diversi ambienti della casa come suite e tugurio. Iva Zanicchi, dunque, di fronte ad un’offerta di Alfonso Signorini, direbbe sì?

Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle/ "Voglio un ballerino bello e forte. Ci vuole Maciste per trascinarmi"

Iva Zanicchi: al Grande Fratello Vip solo con un ruolo

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv, la Zanicchi ha spiegato che non parteciperebbe mai al Grande Fratello Vip come concorrente perchè, essendo molto schietta e diretta, farebbe fatica a trattenersi senza dire tutto ciò che pensa. “No, come concorrente no. Mi divertirei sicuramente ma conoscendomi sarei pericolosa. Dico sempre quello che penso. Mia figlia mi ha detto: mamma se vai al GF Vip io me ne vado”, ha detto la cantante.

Tuttavia, Iva accetterebbe di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini con un ruolo ben preciso. “Alfonso è stupendo, andrei come opinionista certo ma non come concorrente”, ha aggiunto la cantante che, però, ora è concentrata sulla prossima avventura come concorrente di Ballando con le stelle.

Iva Zanicchi concorrente a Ballando con le stelle 2022?/ "Milly Carlucci l'ha scelta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA