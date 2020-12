Iva Zanicchi al Grande Fratello Vip dopo il Covid/ Signorini: “Sarà con noi!”

Alfonso Signorini lancia una vera e propria bomba all’inizio della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. Un ospite molto gradito sta infatti per arrivare: Iva Zanicchi. La cantante, che è stata anche opinionista del Grande Fratello, ha appena attraversato un momento molto difficile dopo aver scoperto di essere positiva al Covid. Ha vissuto giorni complessi, finendo purtroppo anche in ospedale. Solo pochi giorni fa è arrivato l’annuncio della sua negatività al tampone per il virus e, dunque, della sua guarigione. Tuttavia la Zanicchi ha ammesso di non essere ancora al top delle sue forze. Questa sera, però, è pronta a fare la sua incursione in diretta al Grande Fratello Vip.

Iva Zanicchi, il Covid e la morte del fratello

Proprio durante questo periodo, Iva Zanicchi ha dovuto affrontare anche un altro dramma: la morte di suo fratello. “È morto in un letto dello stesso ospedale in cui ero stata ricoverata“, ha rivelato la cantante, che ha poi raccontato di come il virus lo ha colpito “in un modo devastante”, e ancora “Era cardiopatico. E ovviamente questa condizione non ha permesso di difendersi al meglio. Ha avuto una brutta agonia“, ha continuato Iva. Così ha concluso svendo che: “Mi ha dedicato un messaggio prima che lo sedassero, mi ha salutato dicendo che mi voleva bene. Questa cosa mi rimarrà dentro per sempre“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA