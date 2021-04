Iva Zanicchi/ “All’Isola dei Famosi mi sento a mio agio”, a settembre la sua nuova raccolta

Iva Zanicchi torna ospite della trasmissione del sabato pomeriggio, Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. Questa volta l’occasione è il suo ruolo di opinionista nel reality Isola dei Famosi in cui affianca Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, anche loro in studio. La cantante soprannominata l’Aquila di Ligonchio sembra essere particolarmente a suo agio nei nuovi panni di opinionista rappresentando una generazione del tutto differente da quella compresa dai suoi due giovani colleghi ma in una recente intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni ha ammesso: “Mi sento a mio agio”. Ottime parole anche in merito alla padrona di casa Ilary Blasi, che la Zanicchi ha definito “deliziosa, gentile”, rivelando un retroscena particolare: “Alla fine della prima puntata, quando eravamo tutti distrutti, Ilary ci ha aspettato dietro le quinte per ringraziarci. E’ veramente unica, regge per ore e ore sempre con il sorriso”.

Se c’è una naufraga che a quanto pare proprio mal sopporta, quella è invece Daniela Martani con la quale anche nel corso dell’ultima puntata dell’Isola Iva ha avuto un battibecco a distanza. Il motivo? La sua scelta di vita vegana e la richiesta di una maggiore razione di riso dal momento che non mancherebbe altro. Dopo averle chiesto se per caso si sentisse discriminata, la cantante ha replicato ironica: “Eh perché lei non può mangiare i conchiglioni o cog**oni, insomma quella roba là”.

IVA ZANICCHI TRA L’ISOLA E LA MUSICA

Ironia e grande voglia di vivere sono gli ingredienti principali del carattere vulcanico di Iva Zanicchi. Sempre nel corso della medesima intervista la cantante ha detto la sua anche sui due giovani opinionisti: “Con Elettra ci siamo incontrate a Verissimo: è simpatica e tiene molto a questo progetto. Riguardo a Tommaso, pur essendo un ragazzo molto giovane, mi ha stupito: è carino, educato un angelo”, ha dichiarato. Ma se dovesse svelare il suo naufrago preferito, Iva sembra avere le idee molto chiare in merito: Vera Gemma, perchè “ha una personalità tosta”. Belle parole anche per Awed che lo considera un ragazzo “davvero simpatico” e che “si è fatto notare”.

Iva Zanicchi ha però in serbo anche altri progetti e questa volta hanno a che fare con il suo primo amore, la musica. Il prossimo settembre, infatti, uscirà una nuova raccolta con 10-12 brani. In programma anche uno speciale di due puntate su Canale 5 interamente dedicato alla cantante: “La raccolta di brani uscirà il prossimo settembre e successivamente avrò due serata tutte per me, voglio fare una cosa popolare ma di grande qualità”, ha spiegato la celebre artista.



