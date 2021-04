Iva Zanicchi bacchetta i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021/ “Innamoratevi…”

Iva Zanicchi, opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 insieme ad Elettra Lamborghini e Tommaso, Zorzi, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, ha bacchettato i naufraghi, rei di non creare dinamiche interessanti che appassionino il pubblico. La quindicesima edizione dell’Isola è cominciata più di un mese fa, ma finora, sono pochi gli eventi che hanno incuriosito effettivamente il pubblico. Iva Zanicchi, così, dai microfoni di Casa Chi, lancia un appello ai concorrenti. “Questi qui devono fare al più presto qualcosa. Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Non pesca nessuno, hanno tutti fame, ma chi se ne frega. Hanno tutto e non fanno niente”, ha detto la Zanicchi.

Come opinionista, Iva non nasconde il desiderio di vedere dei naufraghi più dinamici. “Questi non valgono una cicca, su dai, che si muovessero. Sono lì in mezzo alla sabbia, che si muovano a fare qualcosa da farci vedere”, ha aggiunto ancora come riporta Biccy.

Iva Zanicchi, i dubbi su Fariba Tehrani: “Se tutti ce l’hanno con lei…”

Tra tutti i naufraghi attualmente in Honduras, Iva Zanicchi, ai microfoni di Casa Chi, si è concentrata su Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi è finita nel mirino della maggior parte dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 e, secondo l’opinionista, Fariba potrebbe avere le proprie colpe in tale situazione. “Certo che se tutti ce l’hanno con lei un fondo di verità ci sarà, non ce l’avranno con lei per partito preso”, ha detto la Zanicchi la quale, tuttavia, vorrebbe continuare a vederla in Honduras. “E’ tenera e non cattiva, per questo la difendo. Anche perché lei dà un po’ di pepe almeno”, ha concluso. Fariba, al televoto con Vera Gemma e Miryea Stabile, riuscirà a realizzare il desiderio della Zanicchi?

