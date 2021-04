IVA ZANICCHI/ Don Erio, prete centenario che la convinse a cantare “Non può essere!”

Dopo oltre due anni spazio alla sala cinema emozionale con protagonista Iva Zanicchi, con il film della sua vita. Dagli esordi alle nozze, passando per la nascita della figlia e fino alla scomparsa del fratello a causa del Covid. In un lungo filmato al quale Iva ha assistito seduta sulle poltrone simili a quelle del cinema, ha potuto rivedere tutta la sua vita, da quando il prete la convinse a cantare a quando nel 1964 si esibì davanti ad un pubblico televisivo. Una lunga carriera costellata da tanti successi e poi lo stop dovuto al Covid e la morte del caro fratello che torna a commuovere ancora oggi, a distanza di qualche mese, la cantante.

Al termine del film della sua vita, bellissima sorpresa con le parole del prete, Don Erio, che 59 anni fa la convinse a cantare. Emozioni fortissime per l’ospite di oggi di Domenica Live. Don Erio, che oggi ha 99 anni (tra due mesi ne compirà 100) ed è stato vaccinato, è stato presente in studio: “Ma no, non può essere!”. “Sembri più giovane!”, ha commentato Don Erio a Iva Zanicchi, ancora incredula. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

IVA ZANICCHI A DOMENICA LIVE

Iva Zanicchi, cantante e di recente opinionista del reality Isola dei Famosi, è stata ospite della nuova puntata di oggi di Domenica Live e protagonista della lunga parentesi dedicata alla sala cinema emozionale. Prima però non poteva mancare proprio una parentesi dedicata all’Isola dei Famosi insieme alla Zanicchi. Durante il reality sarebbe stata trattata non benissimo da Akash Kumar: “Tanti mi trattano male”, ha replicato la cantante a Barbara d’Urso. “Lui è un ragazzo bellissimo, carino, ma all’Isola non si è comportato molto bene. Lui ha detto che ora ha tanti impegni e richieste, gli auguro ogni bene…”, ha commentato la Zanicchi. A proposito di Isola, Beppe Braida si è ritirato a causa di una brutta notizia: il padre ha preso il Covid.

“Ha fatto benissimo ad andare via, non si scherza con il Covid”, ha commentato Iva. La Zanicchi ha spiegato ancora oggi di non riuscire a metabolizzare il lutto atroce del fratello per come si sono svolti i fatti: “Stava benino ed io ero abbastanza tranquilla, poi nel giro di due giorni il Covid può evolvere da un momento all’altro e dal sesto giorno ho capito che o guarisci o peggiori”. “Io credo che mio fratello ora stia bene ma questa cosa non riesco a capacitarmene, il fatto di non averlo potuto vedere anche dopo morto”, ha aggiunto.

IVA ZANICCHI COMMENTA L’ISOLA DEI FAMOSI

Iva Zanicchi ha compreso pienamente la decisione di Beppe Braida di andare via: “Ma chi se ne frega dell’isola! Ci andrà il prossimo anno!”. Cosa pensa invece di Vera Gemma e Jeda? “Mi piace più il fidanzato perché lui è un cartone animato, parla bene, è composto, pacato”, ha commentato, “lei è un vulcano!”. Ma cosa pensa della loro storia? “L’amore non ha età!”. Iva crede davvero che Vera possa essere fedele al giovanissimo compagno che ha però definito un “bambino”. “Io a 10 anni ero pazzamente innamorata, di notte lo sognavo! Ero innamorata di un uomo di una trentina, anche del prete lo ero e non gliel’ho mai detto”, ha scherzato, riferendosi al famoso Don Erio con il quale fece anche una gaffe sempre nel salotto di Barbara d’Urso. “Non lo vedo dal primo matrimonio”, ha aggiunto. Nel suo ruolo di opinionista si è detta “rilassata, sto bene”. Con Ilary Blasi, che ha definito una grande professionista, si è detta molto felice.

