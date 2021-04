Iva Zanicchi “Berlusconi e Bunga Bunga? Tra le 4 mura di casa..”/ E su Lilli Gruber..

Iva Zanicchi sa bene come rispondere alle domande che le vengono poste. Spesso è senza peli sulla lingua, non ha problemi a rispondere a secco alle domande anche quando le questioni sono le più spinose ma adesso sa bene che ogni parola che viene detta ha un peso e un risultato diverso rispetto a qualche anno fa, lo sta provando sulla sua pelle in veste di opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 lo sa bene anche per via di social e polemiche varie. Ad interpellare e intervista l’Aquila di Ligonchio ci ha provato Claudio Sabelli Fioretti per tpi.it optando per Clubhouse, il nuovo social che impazza in tutto il mondo. Per l’intervista Iva Zanicchi si era preparata tutto il giorno, truccandosi e mettendo anche le ciglia finte ma alla fine è stata la nipote che le ha spiegato che nessuno l’avrebbe vista. Il suo primo argomento è il politicamente corretto che tanto sta stressando tutti in questo periodo: “Oggi parlare è diventato pericoloso, ti attaccano tutti. Bisogna stare attenti. Non si può dire povero perché offendi i poveri. Bisogna dire diversamente ricco. È una stronzata, o no?”.

Iva Zanicchi “Berlusconi e Bunga Bunga? Tra le 4 mura di casa..”

Detto questo prende il via l’intervista in cui ha modo di parlare della sua lunga amicizia con Silvio Berlusconi, che adesso non sta più sentendo come prima perché per parlare con lui bisogna passare da altre persone, e anche del famoso “bunga bunga” che “lui ha inventato”. Sull’argomento Iva Zanicchi non ha dubbi e se da una parte ammette che un personaggio pubblico deve stare più attento, dall’altra conferma: “Tra le quattro mura, può fare quello che vuole. Purtroppo si è fidato di gente tremenda. Entravano in casa sua, queste ragazze, e andavano dovunque liberissime di fotografare qualsiasi cosa. E che cavolo! Certe donne non dovrebbe tenersele lì, dovrebbe circondarsi di donne più valide”. Proprio parlando delle sue gaffe con Berlusconi, è tornata a parlare di Lilli Gruber e di quel momento in cui ha fatto la sua battutaccia sulla sua altezza e la giornalista “se l’è legata al dito”: “Ho detto: ‘È alta uno e cinque, se mi passa attraverso le gambe, non me ne accorgo nemmeno…Ho detto una stron*ata. Bestia che non sono altro. La Gruber è una persona che stimo.. Non l’ho più sentita. Se l’è legata al dito”.

