Iva Zanicchi “Braida? Ha fatto bene ad andare via”/ “Chi se ne frega dell’Isola”

Iva Zanicchi, opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, è stata ospite di Domenica Live nella puntata dell’11 aprile. Nel salotto di Barbara d’Urso, la Zanicchi ha commentato l’esperienza di alcuni naufraghi in Honduras, partendo dalla decisione di Beppe Braida di lasciare il programma dopo che i genitori hanno contratto il Covid. “Spero che Braida sia partito subito, ha fatto bene ad andare via. Ma chi se ne frega dell’Isola, la farà l’anno prossimo”, ha detto l’opinionista. Lo scorso novembre Iva Zanicchi è risultata positiva al Covid e, per la stessa malattia, ha perso il fratello Antonio, 77 anni: “Io ancora adesso non riesco a elaborare questo lutto atroce, per come si sono svolti i fatti”. La d’Urso e la Zanicchi hanno parlato anche del percorso di altri naufraghi o ex naufraghi, come il modello indiano Akash.

Iva Zanicchi non ha mai nascosto la sua poco simpatia per Akash Kumar, il modello indiano sbarcato sull’Isola dei Famosi 2021 ed eliminato dopo poche puntate. “Akash è un bel ragazzo, non ha fatto una bellissima figura all’Isola, ma potrà sicuramente rifarsi. Lui ha detto che ora ha tanti impegni, io gli auguro il meglio”, ha detto l’opinionista con molto diplomazia. Akash è stato anche protagonista di un acceso scontro con Tommaso Zorzi. La cantante ha aggiunto. “Ha detto che siamo di due generazioni diverse. Certo, lui ha 29 anni, io 80, è lapalissiano dirlo. La stupidità è di tutte le età”. Infine la Zanicchi ha commentato anche la storia d’amore di Vera Gemma con il giovanissimo Jeda: “Mi piace di più il suo fidanzato. È un cartone animato lui. Poi parla bene, composto, pacato. Lei è un vulcano”.

