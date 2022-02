Iva Zanicchi, carriera record: ecco perchè/ A Sanremo 2022 con “Voglio Amarti”

IVA ZANICCHI AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “VOGLIO AMARTI”

Iva Zanicchi in una breve intervista per la Rai ha parlato del brano che presenterà al Festival di Sanremo 2022 intitolato Voglio Amarti. La diva stessa ha definito il pezzo leggermente classico con venature blues; il testo racconta una sorta di grido d’amore ma non come semplice richiesta di una donna, bensì come grido d’amore universale dopo tanta sofferenza.

Una sorta di pretesa vera e propria giustificata proprio dal tanto dolore sentito e dalla voglia di tornare ad avere un contatto. Iva ha quindi sottolineato quanto il pezzo abbia una certa pertinenza per i tempi che corrono, con la necessità di ritrovare la vicinanza perduta e la voglia di tornare ad amarsi senza più barriere e limitazioni di alcun tipo. La sua sarà una ballata sentimentale.

Iva Zanicchi è ancora oggi l’unica donna ad aver vinto ben tre volte il Festival di Sanremo, esattamente nel ’67, ’69 e nel ’74. Il suo primo successo musicale però risale alla partecipazione del 1964 con Come ti vorrei, brano destinato a restare impresso nella mente dei suoi fan e non solo. La sua voce potente e grintosa l’ha portata ad entrare nell’Olimpo delle icone della discografia italiana al femminile, guadagnandosi il soprannome di Aquila di Ligonchio.

Sulla sua prossima partecipazione ha parlato ad Adnkronos, parlando di una vera e propria rinascita. Ormai superata la soglia degli ottant’anni ha scherzato sul fatto di contendersi la vittoria praticamente con dei possibili nipoti. Ha poi sottolineato quanto le vicissitudini che hanno riguardato la sua vita nell’ultimo anno l’abbiano segnata particolarmente, per cui questa partecipazione per lei segna un momento di rivalsa e di risposta a quei momenti bui dovuti principalmente al Covid-19.

