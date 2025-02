Al Festival di Sanremo 2025 una delle protagoniste indiscusse, nonostante non sia in gara, è senza dubbio Iva Zanicchi, una delle più grandi cantanti della storia della musica italiana che riceverà il premio alla carriera per essere stata l’unica ad aver vinto ben tre edizioni del Festival. Con ‘Non pensare a me’ vinse nel 1967 (in coppia con il reuccio), nel 1969 vinse con il la celebre ‘Zingara’ mentre nel 1974 vinse con ‘Ciao Cara, come stai?’.

I bei tempi andati non torneranno più e Iva Zanicchi si è concessa ancora un ultimo Sanremo nel 2022, ma in una recente intervista ha dichiarato chiaro e tondo che “come concorrente non tornerò più” e che nella serata di stasera omaggerà il pubblico e la storia del Festival cantando i suoi più grandi successi. Il pubblico sarà felice di rivederla salire su un palco così prestigioso che le ha dato così tanta fortuna.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi la cantante Iva Zanicchi ha parlato del suo rapporto con quello che era chiamato il reuccio della canzone ovvero Claudio Villa, che per anni è stato uno dei protagonisti indiscussi del mondo musicale italiano prima dell’arrivo rivoluzionario di Domenico Modugno. “Quando si arrabbiava, diceva cose mostruose” ha raccontato la cantante, aggiungendo che quando decise di non firmare una cerca petizione i suoi rapporti con lui si interruppero.

I primi due Festival la celebre cantante li ha vinti in coppia (con Claudio Villa e Bobby Solo), ma il terzo lo ha vinto da sola, e fu una gioia immensa. Anche se dovette fare tutto di corsa perché era impegnata con un tour teatrale con Walter Chiari che le concesse solamente cinque giorni. Iva Zanicchi – che non ha paura della morte – ha girato tutto il mondo cantando le sue canzoni e la sua fama non ha fine. In Italia si è data alla pazza gioia per quanto riguarda i programmi televisivi: si è concessa gli show di Piero Chiambretti, i vari Io Canto di Gerry Scotti, persino un’Isola dei Famosi nei panni di opinionista. Anche la sua partecipazione a Ballando con le stelle è stata apprezzata dal pubblico per il divertimento che sa dare con le sue irresistibili barzellette.