Iva Zanicchi ricorda gli inizi di carriera: "Nell'osteria di famiglia. Ma oggi la musica è cambiata"

Iva Zanicchi torna nel salotto di Verissimo su Canale Cinque, una vera e propria tradizione che vede Silvia Toffanin intervistare con continuità l’Aquila di Ligonchio. Lo scorso anno Iva Zanicchi aveva raccontato nel salotto Mediaset il suo dolore a poche settimane di distanza dalla scomparsa del marito Fausto Pinna. Nelle scorse settimane la cantante è tornata a parlare dopo aver vissuto un’estate piena di nuovi eventi e avventure che vedranno presto la luce, in una intervista concessa tra le pagine di Fanpage Iva ha raccontato anche i suoi inizi, cogliendo l’occasione per parlare:

“Ho cominciato da piccolissima. Mia mamma mi portava nell’osteria di famiglia. Non c’era ancora la radio e la televisione, le donne non potevano ancora entrare” ha ricordato Iva Zanicchi che da quel momento in poi ha dato il via a una carriera davvero ricca di soddisfazioni, tra cui tre Festival di Sanremo vinti e tante altre soddisfazioni raccolte in una vita artista davvero colma di gioie.

Iva Zanicchi ammette: “Oggi la musica è cambiata”

Tanta acqua è passata sotto i ponti e ancella canzone italiana si è adattata ai nuovi sound provenienti dall’estero, rendendo il quanto più possibile il prodotto appetibile. Iva Zanicchi, come tanti colleghi della sua generazione musicale, ha conservato al centro della scena la voce, vera protagonista di ogni sua canzone. Nonostante questo, l’Aquila di Ligonchio ha notato, e non potrebbe essere altrimenti, i cambiamenti artistici degli ultimi anni, anche se ci tiene a sottolineare come il palco del Festival di Sanremo possa essere ancora oggi un volano eccezionale per i cantanti, basti pensare al recente exploit di Lucio Corsi:

“In realtà Sanremo non è cambiato, è cambiata la musica. Cambiano i gusti, le mode. Ma Sanremo resta l’unico evento capace di lanciare una canzone o un cantante in pochissimi giorni” ha spiegato Iva Zanicchi in una intervista concessa tra le colonne di Fanpage.