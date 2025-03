Iva Zanicchi è tra le protagonista della puntata della domenica di Verissimo, il rotocalco televisivo campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La cantante oramai è una habitué del programma di intervista dove è stata poco dopo la premiazione alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. La rassegna musicale ligure ha sempre giocato un ruolo importante nella sua vita artistica, visto che la Zanicchi è stata in gara in tre occasioni e ha infranto anche un record: è la cantante donna con con più vittorie all’attivo. Da “Non pensare a me” del 1967 a “Zingara”, iconico brano del 1969 fino “Ciao cara come stai” del 1974, Iva Zanicchi ha sempre avuto un legame magico con la rassegna musicale.

Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ La cantante: "Ci siamo amati e rispettati, perdita dolorosissima"

Proprio la cantante ha raccontato che, poco prima di salire sul palcoscenico del Teatro Ariston per ritirare il Premio alla Carriera, ha visto ripassarle davanti tutta la sua vita: “E’ una sensazione simile a quella di affogare”.

Iva Zanicchi, il Premio alla Carriera A Sanremo all’età di 85 anni

Dopo il Premio alla Carriera a Sanremo, Iva Zanicchi ha ricevuto tantissimi messaggi e chiamate d’affetto da parte di amici e colleghi; a cominciare da Ornella Vanoni con cui ha un bellissimo rapporto d’amicizia e stima. Parlando del Premio, l’aquila di Ligonchio ha voluto dedicarlo a due persone importanti della sua vita: la mamma e il compagno Fausto Pinna, chiamato Pippi, venuto a mancare alcuni mesi fa, un vuoto rimasto incolmabile nel cuore dell’artista che però non dimentica il suo uomo. “A Sanremo quando sono stata ospite mi hanno fatto togliere il suo orologio, ma so che è sempre con me”.

Iva Zanicchi a Verissimo: "Mio marito Fausto resta nel mio cuore"/"Sono stata ferma sul divano per mesi"

Parlando proprio dell’edizione appena conclusa del Festival ha confessato di aver avuto un debole per Lucio Corsi, secondo classificato in gara all’Ariston e non nasconde che vorrebbe cantare con lui, mentre sui progetti futuri ha rivelato: “Sto preparando un nuovo album con le canzoni storiche ma anche dei brani nuovi e inediti” ha spiegato la cantante.