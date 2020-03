Iva Zanicchi: “Chiambretti non ha nascosto il coronavirus”/ “Solo cattiverie”

Iva Zanicchi fa chiarezza su Piero Chiambretti e smentisce i rumors che stanno circolando negli ultimi giorni secondo cui il conduttore avrebbe nascosto di essere stato contagiato dal coronavirus. Come fa sapere Il Fatto Quotidiano, in un video pubblicato sui social, Iva Zanicchi, ospite fissa della trasmissione #CR4 La Repubblica delle Donne, ha fatto chiarezza sulla situazione di Chiambretti che, in questi giorni, a causa del coronavirus, ha perso anche l’adorata mamma Felicita. Legata da un sincero affetto al conduttore, Iva Zanicchi lo difende puntando il dito contro chi ha messo in giro quelle che l’artista definisce “cattiverie e pettegolezzi“. Se, dunque, Piero Chiambretti resta in silenzio in un momento così delicato, a parlare al suo posto è la Zanicchi.

IVA ZANICCHI: “PIERO CHIAMBRETTI E IL CORONAVIRUS? CI HA AVVISATO SUBITO”

Nessun tentativo di tenere nascosto il contagio da coronavirus da parte di Piero Chiambretti. Iva Zanicchi difende il conduttore e svela come il cast fisso de La Repubblica delle Donne ha saputo della positività del conduttore. “Questo non è assolutamente vero – ha la cantante in un video social – quando l’ha saputo, il produttore ci ha subito avvertito”. Iva, poi, svela di aver sofferto tanto quando ha letto determinate cose su Chiambretti: “Sui social hanno insinuato che Chiambretti avesse tenuto nascosta la malattia. Questo è falso, sto davvero male. Pettegolezzi e cattiverie dovrebbero essere messe da parte”, ha aggiunto Iva che ha poi inviato un saluto all’amico che “in questo momento sta soffrendo per la perdita della mamma che ha amato così tanto”.



