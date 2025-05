Tra il ricordo commuovente del marito “Pippi” e l’ironia su Ornella Vanoni, Iva Zanicchi non smette mai di essere un vero portento anche se gli anni passano pure per lei. La cantante si è presentata a Domenica In durante la puntata dell’11 maggio e qui ha raccontato qualche dettaglio sulla sua vita presentando il suo ultimo singolo intitolato “Dolce far niente”. Si tratta di un brano diverso dal solito perchè vuol essere una sorta di respiro di sollievo dopo una lunga vita piena di successi e momenti dolorosi.

Iva Zanicchi: “Dopo gli anni in politica non mi voleva più nessuno!”/ “Mio compagno Fausto? Sempre con me”

Ed è da qui che Iva Zanicchi tira fuori l’aneddoto su una delle sue colleghe più amate, Ornella Vanoni. Davanti a Mara Venier ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dalla cantante, la quale le ha raccomandato di non forzare eccessivamente la voce durante il canto e di vestirmi bene. “Poi dopo mezz’ora mi ha chiamato e mi ha chiesto se non ero morta“, ha continuato la Zanicchi con ironia, ammettendo che Ornella Vanoni è una fonte di risate inesauribile. Dopodichè, il ricordo tenero e allo stesso tempo doloroso di Fausto Pinna, compagno venuto a mancare nel 2021.

Michela Ansoldi, figlia di Iva Zanicchi: “Punto di riferimento per la famiglia”/ “Sono una mamma fortunata”

Iva Zanicchi: “A 85 anni pronta a innamorarmi ancora…“

Iva Zanicchi e Fausto Pinna erano legatissimi. I due avevano uno di quei rapporti idilliaci che molte personalità del mondo dello spettacolo si sognano: “Fausto è sempre dentro il mio cuore“, ha spiegato la cantante a Domenica In: “Chi sa che ha perso il proprio marito, sa che è sempre insieme a te“. Nonostante la grande perdita che l’ha segnata qualche anno fa, Iva non ha mai perso il sorriso ma è sempre andata avanti dimostrando a tutti di essere un vero e proprio ciclone. E sebbene da quando il suo Pippi non c’è più vive qualche momento di sconforto, oggi si dedica ai suoi cani, coccolandoli fino a riprendersi. Addirittura, ha detto di essere pronta ad innamorarsi “spiritualmente” di nuovo oggi che ha 85 anni.