L’Aquila di Ligonchio, irriducibile e sempre carica di energia; Iva Zanicchi ha da poco compiuto 85 anni ma il valore anagrafico passa in secondo piano osservando la verve e lo spirito che la caratterizza in ogni sua apparizione. Proprio ieri è stata ospite a Domenica In e il colloquio con Mara Venier è stato scintillante e allegro, anche quando i temi trattati erano particolarmente toccanti. In particolare, la cantante ha di recente perso l’amore della sua vita: il compagno Fausto Pinna. Incalzata dalla conduttrice sulla dolorosa perdita, ha infatti ammesso di subire il peso della tristezza in diversi momenti; salvo poi riprendersi, comprendere l’importanza di non perdere il sorriso alla sua età e al contempo mantenere vivo nel suo cuore il ricordo del suo amato Pippi: “Non vale la pena essere tristi, pensa che potrei innamorarmi ancora!”.

Quarant’anni insieme, senza mai convolare a nozze ma tale aspetto nulla toglie alla bellezza della loro unione. Iva Zanicchi e il compianto compagno Fausto Pinna hanno condiviso tutto tra percorso di vita ed esperienze professionali. In comune avevano anche la passione per la musica data la sua carriera da produttore. All’età di 74 anni si è però dovuto arrendere alla malattia lasciando un vuoto ovviamente incolmabile nel cuore della cantante.

Spesso Iva Zanicchi aveva raccontato delle condizioni precarie del compagno Fausto Pinna, da anni attanagliato da un tumore. La malattia, come anticipato, ha avuto la meglio l’8 agosto dello scorso anno. “Sono stata al suo fianco fino all’ultimo momento”, raccontava la cantante: “Faceva fatica ad alzarsi ma ogni mattina ci teneva a fare colazione con me…”.