Iva Zanicchi, come sta dopo la caduta?/ “Rotta seconda vertebra. Ho subito un intervento complicato, ora…”

Come sta Iva Zanicchi dopo la caduta dalle scale? Gli aggiornamenti della cantante

Come sta Iva Zanicchi? Passate alcune settimane dalla brutta caduta che l’ha vista protagonista, la cantante rompe il silenzio, spiegando quali sono oggi le sue condizioni. Lo fa in diretta a Oggi è un altro giorno, dove si collega telefonicamente con la conduttrice Serena Bortone.

La conduttrice chiede subito alla cantante come sta, lei risponde: “Sto leggermente in posizione orizzontale, nel senso che sono ancora a letto però sto molto meglio. Mi sento bene.” Così spiega cosa le è accaduto: “Ho subito questo intervento, che non era proprio uno scherzo, perché avevo fratturato la seconda vertebra.”

Iva Zanicchi, operazione dopo la caduta: il simpatico aneddoto

Iva Zanicchi ha però nella voce lo spirito allegro per il quale è nota al pubblico, e lo dimostra quando poi racconta al telefono un aneddoto capitato proprio durante il suo ricovero in ospedale dopo la caduta. “Prima dell’intervento, proprio un attimo prima dell’anestesia, ho raccontato una barzelletta all’anestesista perché volevo stesse su, fosse contento. Lui mi ha detto che non gli è mai capitata una cosa del genere in 40 anni che fa questo lavoro, anche perché era una barzelletta abbastanza spinta.” spiega la cantante. Poi conclude: “Questo per dire che non avevo paura. Certo non sono mancate difficoltà… oggi però mi sento bene”.

