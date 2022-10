Iva Zanicchi “Con mio marito faccio ancora l’amore”/ Fausto Pinna non la voleva a Ballando con le stelle ma..

Iva Zanicchi balla e si diverte a ‘Ballando con le stelle’

Iva Zanicchi è una concorrente del programma tv ‘Ballando con le stelle’, in coppia con Samuel Peron dice di divertirsi molto e di sentirsi ancora giovane, nonostante le 82 primavere. Iva Zanicchi ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ dove ha raccontato come sta andando la sua esperienza nel programma di Milly Carlucci e quale sia il suo stile di vita attuale. Iva è una forza della natura e dice di sentirsi bene proprio grazie all’attività fisica che il suo maestro Samuel le organizza per preparare le puntate. “Quando il mio maestro Samuele Peron mi fa fare la cyclette o altri esercizi mi stanco, ma ballare no. Potrei farlo per ore.”

Non è la prima volta che partecipa ad uno show di questa fattura, avendo preso parte al ‘Cantante mascherato’. Iva ammira molto Milly Carlucci, la conduttrice e la paragona a Raffaella Carrà: “della giuria non temo nessuno – prosegue Iva – se balli male è giusto che ti diano un cattivo voto.”

D’altronde per un’artista come lei che ha calcato i palchi più importanti, la tensione sa come gestirla.

Iva Zanicchi a 82 anni fa ancora l’amore con suo marito Fausto

Durante la sua intervista per il settimanale ‘Nuovo’ le vengono fatte anche alcune domande sulla sua vita privata e sul suo futuro lavorativo. Con suo marito Fausto Pinna si dice molto appagata e anche alla loro età succede di fare l’amore. “A ottantadue anni posso ancora cantare, ballare, divertirmi. Perché non potrei fare l’amore con mio marito?”, risponde divertita Iva. Un amore quello con Fausto che li lega da moltissimi anni che gli consente di capirsi al volo. Lui non era troppo felice della sua partecipazione a ‘Ballando con le stelle’, ma lei ha voluto accettare la sfida, consapevole dei suoi limiti, ma soprattutto della sua versatilità sul palco.

E il futuro? Le viene chiesto come si vedrebbe nei panni di opinionista al GF VIP. Lei risponde di stimare molto Alfonso Signorini e di essere molto bravo a gestire le criticità del programma. Iva Zanicchi, che è molto amica di Orietta Berti e attuale opinionista al GF VIP, ne approfitta per congratularsi con lei. Per il resto afferma di avere un po’ di proposte per il futuro, ma per adesso resta concentrata sul presente.











