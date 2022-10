IVA ZANICCHI CON SAMUEL PERON, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Lucarelli stronca: “Ormai è una gag, non balli”

Iva Zanicchi con Samuel Peron a Ballando con le stelle 2022

La decima coppia ad esibirsi in questa quarta puntata di Ballando con le stelle 2022 è quella composta da Iva Zanicchi e Samuel Peron. Prima dell’esibizione come di consueto va in onda il filmato che svela le prove settimanali che, nel loro caso, si proietta sul passato della Zanicchi e il rapporto conflittuale con le sorelle.

La parola passa poi alla giuria. Per Ivan Zazzaroni: “Non mi è sembrata una grande esibizione”; per Selvaggia Lucarelli: “Con Iva avete sempre tutti un occhio di riguardo. Qui c’era un po’ di ballo ma sta diventando ormai una gag. Tutto molto divertente ma è più gag che ballo!”; per Guillermo Mariotto: “Io invece l’ho vista ballare e ho visto che si dedica”. Il totale è 31 punti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Iva Zanicchi con Samuel Peron, Ballando con le stelle: scontri e parole forti

Iva Zanicchi, a Ballando con le stelle con Samuel Peron, ha riempito di parole dure Selvaggia Lucarelli il web è insorto contro di lei. Sabato ha stupito con il suo tango e tutti vorrebbero arrivare a 82 anni con la sua grinta e voglia di fare. È una donna vera e sincera che non deve dimostrare niente a nessuno e per questo è molto apprezzata. La genuinità dell’Aquila di Ligonchio piace al pubblico che apprezza anche Samuel così in sintonia con la sua allieva. La coppia si diverte e fa divertire è un momento giocoso quando scendono in pista, c’è chi ha trovato la barzelletta la ciliegina sulla torta. Samuel non ha la più pallida idea di quanto durerà la diplomazia di Iva Zanicchi. Per tutta la settimana nella sala prove ha cercato di educarla nell’uso corretto del linguaggio, ma niente da fare, l’impresa è stata ardua e impossibile. Nella coreografia era inclusa una figura di chiusura che si chiama “la cascata del morto”. Una presa difficile perché bisogna fidarsi al 100% del maestro e avere il coraggio di tuffarsi. Iva ha accettato di ballare il tango solo se alla fine poteva fare questa figura. In puntata Samuel ha dato ascolto alla sua richiesta e la cantante è riuscita a guadagnare una standing ovation.

“Testarda io” per Iva Zanicchi e Samuel Peron

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle Iva Zanicchi e Samuel Peron hanno presentato un tango sulle note di “Testarda io” con un finale da brivido. Alla fine dell’esibizione la cantante ha ricevuto da parte del pubblico una standing ovation. Carolyn Smith si è congratulata, è stato un tango bello e pulito. Zazzaroni ha trovato divertente e spettacolare la performance soprattutto con la coreografia di chiusura. Per Fabio Canino è stata un’esibizione credibile. Mariotto ne è rimasto estasiato. Complessivamente la Zanicchi ha totalizzato 32 punti ed esaudendo una richiesta di Matano, ha raccontato una barzelletta. Nella clip di presentazione, Iva Zanicchi ha parlato del suo autocontrollo, se vuole può esercitarlo su se stessa anche se il suo temperamento confermerebbe il contrario. Sabato scorso se lo è imposto e c’è riuscita. Dopo l’episodio spiacevole con Selvagggia che l’ha etichettata con una brutta parola, è stata sgridata da diverse persone a lei vicine. Anche il suo parroco l’ha chiamata e rimproverata di non aver mantenuto la promessa di contenersi nel linguaggio. La cantante si è giustificata dicendo che la parolaccia è un intercalare. In questo momento si sente una ballerina perché si sta impegnando molto e il suo desiderio e di poter vincere Ballando che alla sua età sarebbe un traguardo importante.











