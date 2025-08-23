Iva Zanicchi a cuore aperto: “Pentita solo di Playboy. Sinatra mi voleva, ma non ci andai". Poi il dolce ricordo di Fausto Pinna.

In una lunga intervista a Repubblica, Iva Zanicchi ha raccontato alcuni retroscena particolari della sua vita, partendo prima di tutto dal dolce ricordo di Pippo Baudo. “Mi presentò a Castrocaro, ero una debuttante. Mi confidò che la sua aspirazione era presentare il festival di Sanremo“, ha confessato. Baudo le aveva anche dato un consiglio prezioso nel lontano 2003, quando Iva si era presentata al Festival con la bellissima canzone “Fossi un tango“. Per l’occasione si era agghindata diversamente dal solito, facendosi un caschetto molto corto.

Caso Bova, Fabrizio Corona non si ferma: "Tradimento con altre dieci donne"/ "Audio illegali? Faccio ricorso"

Così, il conduttore si era avvicinato a lei, dicendole che la gente così non l’avrebbe riconosciuta nonostante il brano funzionasse. Iva Zanicchi passa poi a raccontare del lungo corteggiamento ricevuto da Frank Sinatra, anche se ammette che il flirt è perlopiù una leggenda: “Domani nella mia suite“, aveva scritto il cantante in un bigliettino destinato a lei, ma Iva ha scelto di non andare e un’altra donna ha preso il suo posto. Ma i retroscena sulla vita della diva di ‘Zingara’ non finiscono qui: non tutti sanno che la donna porta nel cuore un grande rimpianto, andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Oroscopo settimanale Ada Alberti 23-26 agosto 2025: amore e lavoro/ Bilancia in forma, 2 segni vacillano…

Iva Zanicchi ricorda Fausto Pinna: “Mai una lamentela, mi faceva ridere“

C’è qualcosa di cui Iva Zanicchi si è pentita nel corso della sua carriera? Ebbene sì, si tratta di Playboy. “È l’unica cosa di cui mi sono pentita. I 40 anni sono l’età della stupidera, gli scatti erano del mio amico Angelo Frontoni. Comprai tutte le copie. Papà non l’ha mai visto, ma un suo amico toscano sì: ‘La tua figliola non è male’“, spiega parlando delle foto uscite nel 1979 per il magazine. “Mamma gli spiegò che avevo fatto un servizio per Famiglia cristiana. Dopo tre mesi, tour a Tokyo, ero su Playboy giapponese“. E alla fine, non può mancare il dolce ricordo del compagno Fausto Pinna.

"Nuova tronista di Uomini e donne 2025 arriva dal Grande Fratello"/ Clamorosa ipotesi per Maria De Filippi

Tutti lo ricordano un po’ come il marito di Iva Zanicchi nonostante non fossero sposati. Durante la lotta contro il tumore, i due si sono sempre sostenuti a vicenda, e nel corso della malattia il produttore non ha mai smesso di farla ridere riducendo le lamentele allo zero. Insieme, racconta lei, si divertivano e non perdevano occasione per rendere la vita più leggera a fronte di quei momenti devastanti.