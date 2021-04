Iva Zanicchi, consiglio a Awed per la stipsi/ “Mazzolino di ortiche nel sedere…”

Iva Zanicchi a L’Isola dei Famosi 2021 condivide un suo consiglio contro la stipsi. Tutto è nato dalla confessione di Awed che durante la puntata rivela in Palapa a Ilary Blasi: “ho altri pensieri”. La conduttrice allora indaga e domanda “quali pensieri?” con lo youtuber che replica “non vado al bagno da due settimane e mezzo”. Nemmeno il tempo di finire che la Blasi ironizza: ” e te credo amore mio col riso e cocco sai che bel tappo!” strappando un sorriso a tutti gli opinionisti e al pubblico da casa. Allora Iva Zanicchi coglie l’occasione per prendere la parola e avvisare i naufraghi su un vecchio consiglio utile per combattere la stipsi. Di cosa si tratta?

Iva Zanicchi e la stipsi: “c’è un sistema antico che può essere che funzioni”

Iva Zanicchi cerca di consigliare Awed e i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021 su cosa fare per risolvere dei problemi di stipsi che sull’isola sono frequenti per via della mancanza di cibo. “C’è un sistema antico che può essere che funzioni” – rivela l’aquila di Ligonchio che in fatto di consigli ne sa sempre una più del diavolo. In studio tutti cominciano a ridere, ma la Zanicchi precisa subito: “non ridete che è vero” – e poi rivela il suo preziosissimo consiglio per combattere la stipsi. “Allora prendi un mazzolino di ortiche e te le strofini nel sedere. Stimola” – dice la Zanicchi, mentre Ilary Blasi scoppia a ridere. La cantante però precisa: “sembra una battuta, ma funziona. Provate”. Chissà se Awed e i naufraghi proveranno questo antico rimedio della cantante oppure no!

