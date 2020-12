Iva Zanicchi/ “Coronavirus? Ho avuto la polmonite bilaterale, ci vorrà un po’ di tempo”

Iva Zanicchi è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’aquila di Ligonchio torna per raccontare la sua lotta contro il Coronavirus, una battaglia che per fortuna ha vinto, ma che è stata insidiosa e davvero dura. “Questo virus è una brutta bestia” – ha raccontato l’artista dalle pagine e La Repubblica precisando – “mi sto riprendendo piano piano, non sono ancora in forma, ho avuto la polmonite bilaterale. Ci vorrà un po’ di tempo. Il Covid mi ha lasciato spossata ma sono a casa mia e stare a casa propria ti rincuora”. La cantante è poi entrata nei dettagli raccontando i sintomi sopraggiunti all’inizio dell’infezione: “ero piena di dolori alle anche e alle articolazioni ma ho pensato: ‘Teniamo duro, passerà’”. Qualcosa però è cambiato visto che la Zanicchi ha cominciato ad avere un pò di affanno e la febbre. “Mi sono misurata la febbre, aveva 37” – ha raccontato la Zanicchi – “ho chiamato il medico, mi ha detto: ‘Comincia a prendere l’antibiotico’. Non sarei andata al pronto soccorso se non fosse stato per Alessandro de Le Iene che ha insistito: ‘Iva, guarda che se non respiri bene devi andare all’ospedale”. Così è stato, visto che l’aquila di Ligonchio è stata ricoverata presso l’Ospedale di Vimercate a Milano dove è stata curata.

Iva Zanicchi, ultime notizie: “a 80 anni si può superare il coronavirus”

Una lunga lotta per Iva Zanicchi contro il Covid-19 e non sono mancati i momenti di grande difficoltà: “in qualche attimo ho pensato di non farcela, io sono una positiva. Però quando sono andata a fare un esame ed ero convinta di tornare a casa e la professoressa mi ha detto: signora lei da qui, a meno che non firma lei, non esce”. Poi la situazione è peggiorata: la cantante aveva difficoltà a respirare come ha raccontato: “quando non riuscivo a respirare bene ho detto io non voglio andare via da questo reparto perché se vado in sala di rianimazione io non ce la farò. Ho avuto problemi, ho avuto la polmonite bilaterale, poi ho avuto l’ossigeno”. Per fortuna le cose sono andate per il verso giusto ed oggi la cantante, non solo è negativa al tampone, ma è anche stata dimessa dall’ospedale. Proprio al personale dell’ospedale ha voluto dire grazie: “mi hanno curato benissimo, devo ringraziare tutti. Non sono solo eroi, sono professionisti, fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai. Vi auguro ogni bene”. Sul finale poi un messaggio di coraggio e forza a chi in queste ore sta combattendo contro il virus: “non è detto che a 80 anni non si possa superare il coronavirus. Voglio fare un incoraggiamento a tutti gli anziani: dovete lottare, anzi siamo forti. Siamo una generazione di ferro, dovete lottare non ascoltate nessuno”.



