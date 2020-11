Iva Zanicchi: “Covid? Più brutto di quanto pensassi”/ “Mi sto curando, ringrazio…”

Iva Zanicchi, positiva al covid, pubblica un breve video su Instagram per ringraziare i fans, ma anche per esortare tutti a stare attenti e a non sottovalutare il virus. A casa, in isolamento, l’artista si sta curando e confessa di essere stata piacevolmente colpita dal grandissimo affetto che sta ricevendo dal suo pubblico, ma anche dagli amici e dai colleghi. A 80 anni, amatissima da tutti, la cantante sta seguendo scrupolosamente le direttive dei medici per sconfiggere il prima possibile il coronavirus. “Voglio ringraziarvi per tutto l’affetto che sto ricevendo, lo sento vicino a me. Anche perché lo so cosa avete pensato”, scrive Iva Zanicchi facendo riferimento alla sua età. Poi confessa come sta affrontando il virur aggiungendo di aver fatto, inizialmente, la spiritosa, ma di avere a che vare con un virus più brutto di quello che pensava.

IVA ZANICCHI: “MI STO CURANDO A CASA”

Direttamente da casa sua, Iva Zanicchi aggiorna i fans sulle sue condizioni dopo aver annunciato di essere positiva al covid. “Mi è passato un camion rimorchio addosso. I primi giorni ho fatto la spiritosa, adesso sono un po’ in affanno. Comunque mi sto curando. Spero che vada tutto bene“, dice nel filmato la cantante che rinnova i propri ringraziamenti a tutte le persone che le stanno inviando un messaggo di sostegno. “Ho tanta voglia di guarire, guarisò, Certo, è più brutto di quanto pensassi. Ho tantissimi medici che non vengono a casa perchè non si può, ma mi telefonano, mi curano. Devo ringraziare tutti perchè sono stati così carini e gentili con me e faccio le classiche cure che farete tutti”. Poi fa una raccomandazione a tutti i suoi followers: “Mi raccomando fate attenzione, vi mando un bacione”. Un breve video con cui Iva ha voluto rassicurare tutte le persone preoccupate per lei ricevendo, sotto il post, tantissimi messaggi d’incoraggiamento.





© RIPRODUZIONE RISERVATA