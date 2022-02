Iva Zanicchi, “dieta” a Sanremo 2022: “Dimagrita in una notte”/ “Ballo nel vestito…”

Iva Zanicchi a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, è intervenuta in collegamento audiovisivo direttamente dal Festival di Sanremo 2022, dove questa sera debutterà in gara: “Mi sento bene – ha esordito l’Aquila di Ligonchio –. Ieri sera ho guardato il Festival in tv. Io adoro Fiorello, con Amadeus forma una coppia straordinaria, potrebbero fare teatro per mille anni. Fiorello è un grande, lo sappiamo… È così naturale, così semplice, sembra che inventi le cose lì per lì. Ha una capacità d’improvvisazione che aveva solo Walter Chiari”.

Testo Voglio amarti, canzone Iva Zanicchi/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

IVA ZANICCHI: “SONO DIMAGRITA IN UNA NOTTE! MAHMOOD E BLANCO MI SONO PIACIUTI MOLTO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Iva Zanicchi ha ancora commentato la serata d’apertura di Sanremo 2022: “Le canzoni mi sono piaciute tutte, l’emozione si vede, è naturale, anche se una volta c’era molta più ansia, più aspettativa. Oggi c’è meno pathos rispetto a un tempo, perché all’epoca se non si accedeva alla finale si stoppava la carriera per un anno e mezzo”. Lei è tesa per l’esordio di questa sera? “Ho dormito pochissimo, sono dimagrita in una notte. Ho perso qualche etto, ballicchio dentro il vestito, quindi va molto bene!”. Quali sono i suoi artisti preferiti fin qui? “Mahmood e Blanco mi sono piaciuti molto, bene anche Gianni Morandi. E poi La Rappresentante di Lista: sono due ragazzi deliziosi, amorevoli”.

