Iva Zanicchi difende Matteo Salvini: “Assurdo processarlo”/ “Non si può condannare..”

Iva Zanicchi si schiera dalla parte di Matteo Salvini nell’ambito del processo Gregoretti per il quale il pm ha chiesto l’archiviazione. Il gup, sul caso, ha chiesto la testimonianza di Giuseppe Conte e dei ministri Lamorgese, Trenta e Di Maio. Ai microfoni dell’AdnKronos, Zanicchi ha spiegato i motivi per cui difende Salvini. “Assurdo processare Salvini. Non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose parlandone con il resto del governo. E stato un atto forte per richiamare l’attenzione dell’Europa, così sorniona, così indifferente, e che a parole è sempre pronta ad aiutare tutti ma nei fatti non aiuta nessuno”, ha detto la cantante. Iva Zanicchi, però, ci tiene a precisare di non essere assolutamente contraria all’immigrazione e di essere a favore dell’accoglienza.

IVA ZANICCHI: “SONO PER L’ACCOGLIENZA, MA IN ITALIA..”