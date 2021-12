Iva Zanicchi “D’Iva Ascolti bassi? Baglioni allora dovrebbe suicidarsi?”/ “Visto che cast aveva lui…”

Durante la finale di Sanremo Giovani 2021 Amadeus ha voluto presentare uno ad uno tutti i concorrenti in gara durante la prossima edizione del Festival di Sanremo 2022, tra i tanti big in gara ci sarà anche Iva Zanicchi grande protagonista della storia del Festival, la donna durante un’intervista ad Oggi ha affermato di voler affrontare Sanremo “Carica e motivata”. La donna al settimanale ha ammesso come tutti i cantanti storici fossero assenti dalle vecchie edizioni e di come quest’anno Amadeus abbia fatto un buon lavoro per accontentare tutto il pubblico, ma anche che lei e gli altri storici dello show saranno in “Quota attempati”.

Parlando della sua canzone ha affermato che sarà un pezzo “Metà classico e metà moderno. Romantico da ballare anche stretti stretti”. Iva Zanicchi quest’anno non sarà l’unica concorrente “storica” del Festival, accanto a lei ci saranno Massimo Ranieri e Gianni Morandi che porterà un brano scritto da Jovanotti. La cantante in merito al collega ha affermato: “Amo così tanto Gianni che non riesco a essere obiettiva. Con il carisma e la popolarità che ha, sono convinta che qualsiasi cosa porti, piacerà”.

Iva Zanicchi di recente è stata protagonista di uno show celebrativo D’Iva che non è stato un successo in quanto ascolti, esattamente come lo show attuale di Claudio Baglioni. Entrambi gli show hanno riscontrato risultati auditel molto bassi: D’iva il 13, 21% mentre Uà di Claudio Baglioni il 13,4%. La donna però ha voluto mettere in risalto una differenza: il cast “Flop? Eh allora che cosa dovrebbe dire Baglioni, che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi?… E ha visto che cast ha lui? C’è il mondo intero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli. Io al confronto ho ricevuto quattro amici a casa. Ma sono contenta perché lo show ha avuto un gradimento molto alto”. Mentre per la donna un errore fatto dal suo collega è quello di avere un “programma freddo, lontano dalla gente”.

Sulla possibilità di seguire la scia di Orietta Berti, che dopo la partecipazione a Sanremo 2021 si è rilanciata con Mille assieme a Fedez e Achille Lauro. Iva Zanicchi ha messo in risalto come la sua operazione sia stata tanto perfetta da essere irripetibile, mentre lei potrebbe fare un tour con “lei (Orietta Berti) e la Vanoni, oppure un altro con Morandi e Ranieri, quello dell’ambulanza provvista di ossigeno”.



