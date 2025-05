Iva Zanicchi ‘punge’ Mara Venier: “Non ci vediamo da tempo? Non mi chiami!”. La conduttrice: “Non è vero, hai un contratto Mediaset…”

Al di là della musica, della tv, l’animo di Iva Zanicchi è travolgente; autoironia, irriverenza, sono doti che ha sempre avuto e che divampano anche oggi nel salotto di Domenica In. Ospite di Mara Venier, ha regalato sorrisi copiosi con battute, aneddoti, siparietti di ogni tipo anche con la conduttrice. Già al suo ingresso si è lasciata andare ad una piccola e simpatica frecciatina: “Non ci vediamo da tempo? E per forza, non mi hai mai chiamata!”. Arriva immediata però la replica della padrona di casa: “Ma non è vero; hai un contratto Mediaset! Anzi, ringrazio per la liberatoria, è un anno che aspetto!”.

Presto la conversazione passa ad un tema toccante ovvero l’amore di Iva Zanicchi per il compianto compagno: “Fausto Pinna? E’ stato l’amore della mia vita, è scomparso l’anno scorso ma resta sempre nel mio cuore; chi perde un compagno un marito ti accompagna per tutta la vita, ora direbbe: ‘Che gnocca la Mara’, ti adorava!”. Non vuole lasciarsi andare alla malinconia la cantante che, un attimo dopo, strappa fragorose risate raccontando di uno scambio di telefonate con Ornella Vanoni dopo il premio alla carriera ricevuto a Sanremo 2025: “Devo ringraziare Carlo Conti, non era così scontato! Tanti colleghi mi hanno chiamato dopo quel premio, anche Ornella Vanoni: ‘Mi raccomando, so che ti premiano, però hanno premiato prima me! Presentati elegante, sobria… Non spingere con la voce’, mi ha dato tanti consigli buoni. Poi mi ha richiamato e mi ha chiesto: ‘Ma non sei morta?’. Io le ho risposto: ‘Dato che hai 5 anni più di me, devi andare avanti prima tu!’”.

Prosegue l’intervista di Iva Zanicchi a Domenica In con un brio che accompagna di parola in parola; impossibile perdere il sorriso ascoltando la cantante anche se, come da lei ammesso, talvolta qualche momento di malinconia ha un leggero sopravvento anche per lei. “Da quando è mancato Pippi ho qualche momento con l’umore non proprio al massimo; allora mi metto sul divano con i miei cani e così mi passa la malinconia. Non val la pena essere troppo tristi, bisogna essere attivi. Sarei anche pronta ad innamorarmi di nuovo!”. Per avvalorare la tesi, la cantante ha menzionato la lunga serie di esperienze fatte in carriera anche al netto di situazioni che non le hanno portato, a suo dire, un reale vantaggio: “Quando sono stata europarlamentare non mi voleva più nessuno, c’ho messo anni per far dimenticare la politica!”.