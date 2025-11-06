Iva Zanicchi ha divertito il web dopo la caduta a Belve e, come da lei sottolineato, non è la prima volta che inciampa senza perdere l’ironia!

C’è poco da discutere, Iva Zanicchi è una diva anche quando si tratta di raccontare una rovinosa caduta in tv. L’aquila di Ligonchio è l’auto-ironia fatta persona, lo ha dimostrato ancora una volta dopo la recente intervista a Belve. Tra il timore e la preoccupazione generale – in primis di Francesca Fagnani – ha reagito con le risate ad un piede messo male sul pavimento che le è costato uno scivolone, nel vero senso del termine. Che sia colpa di un passo sbagliato o del binario che divide lo studio, poco conta; Iva Zanicchi fortunatamente non si è fatta nulla ma la caduta a Belve è prontamente diventata virale sui social. “Cado in continuazione”, ha sottolineato la cantante con divertimento e quasi rimproverando sé stessa, ed effettivamente non ha tutti i torti: le è già capitato di cadere durante un programma televisivo e, nell’ultima circostanza, le cose potevano andare ben peggio.

Come detto, non è la prima volta che Iva Zanicchi cade in tv: lo scivolone a Belve ci ricorda come già in passato aveva destato la preoccupazione in un altro studio televisivo. “Fu una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato”, parlava così la cantante a proposito di quando, durante Il Cantante Mascherato, scivolò dalle scale che portavano al camerino.

Iva Zanicchi, da Il Cantante Mascherato ad un concerto recente: tutte le cadute ‘celebri’ della cantante

A differenza della caduta a Belve, quella a Il Cantante Mascherato fu decisamente più rischiosa. Lo rimarcava appunto proprio Iva Zanicchi nel raccontarla, senza però dimenticare quell’ironia che la caratterizza da sempre e nelle occasioni più disparate. “Volevano portarmi in ospedale ma io decisi di rimanere a casa”. Insomma, granitica sia nello spirito che fisicamente: anche un mese fa, quando inciampò dopo un concerto a Bari, nonostante un’età dove ogni caduta può risultare rischiosa si alzò sorridente rassicurando tutti.