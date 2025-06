Iva Zanicchi continua a fare i conti con una vita amara e nuova, che negli ultimi mesi l’ha vista vivere e combattere senza l’amato marito Fausto Pinna. L’Aquila di Ligonchio ha raccontato nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Oggi quanto stia soffrendo il vuoto lasciato dall’uomo: “Il nostro è stato un amore grande. Forse troppo. Non augurerei a nessuno di provare un sentimento del genere. E adesso sento un vuoto incolmabile, senza musica probabilmente sarei impazzita” ha confidato la cantante senza riserve. Una pagina di vita complicata, che ha portato Iva Zanicchi a vivere in una nuova ma complicata dimensione.

Scaletta concerto Vasco Rossi stadio Dall'Ara di Bologna, 12 giugno 2025/ Magica chiusura con "Albachiara"

E la musica si è rivelata la grande compagna di viaggio di Iva Zanicchi, l’artista è ora pronta a lanciare il suo tormentone al quale ha lavorato negli ultimi mesi: “È una canzone piena di speranza, di amore, di riflessioni, un po’ da dolce vita felliniana. Parla di spiaggia, di mare, è sicuramente una bella canzone estiva”.

Scaletta concerto Modà a San Siro, 12 giugno 2025/ Non mancheranno "La notte" e "Come un pittore"!

Iva Zanicchi e la morte del marito Fausto: arriva la speciale canzone

Il nuovo brano che Iva Zanicchi si appresta a lanciare sul mercato ha un significato molto importante. Una canzone diventata per lei un punto di riferimento, piena di speranza e di riferimenti alla natura come la spiaggia e il mare, arrivata dopo la morte del marito Fausto Pinna. Iva Zanicchi la definisce come una bella canzone estiva e i fan non vedono l’ora di poterla ascoltare.

Poi arriva il retroscena sul suo primo marito Antonio Ansoldi, con il quale dice di essere stata una peccatrice. Il motivo? La cantante spiega di essere stata un “po’ cattiva” e di averlo tradito. Non solo, confessa che anche lui aveva fatto la stessa cosa: “Del resto mi sono sposata vergine a 27 anni e in qualche modo dovevo recuperare”.

Scaletta concerto Elodie allo stadio Maradona di Napoli, 12 giugno 2025/ "Bagno a mezzanotte" chiude lo show