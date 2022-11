Iva Zanicchi e Samuel Peron, Ballando con le Stelle 2022/ Pubblico senza parole

Iva Zanicchi e Samuel Peron, Ballando con le Stelle: da applausi

Il pubblico è rimasto basito nel vedere una ottantenne in forma come Iva Zanicchi, con Samuel Peron a Ballando con le stelle, fare il ponte e non è neppure magra. Ha una elasticità da fare invidia a una diciottenne. Molti si sono chiesti quale sia il suo segreto, visto che mettersi a dieta non rientra nei suoi programmi. La Iva vuole stupire la giuria con le sue acrobazie piuttosto che con il ballo, non ci stupiremo se farà una ruota. Qualche utente non ha capito come si faccia a dare 8 alla Zanicchi e 5 a Ema, senza contare la sua volgarità estrema. La barzelletta non è stata gradita dalla maggior parte degli utenti. Il pubblico vorrebbe vedere una Iva Zanicchi più concentrata sul ballo e meno ciarlona, anche se il Boggie sabato non è pervenuto, i complementi per il ponte sono stati tanti. Samuel Peron da quando balla con Iva è sempre euforico. Anche i suoi colleghi si sono accorti che ha sempre il viso sorridente.

Il ballerino rimprovera alla Zanicchi di essere troppo caciarona e quando balla deve fare la persona seria. Invece Iva ha sempre la vena goliardica e a volte perdendo la concentrazione, dimentica i passi. Fare il ponte non è stato facile, ala fine nemmeno è riuscito, perchè Samuel è rimasto incastrato sotto la cantante e non ce l’ha fatta a scivolare via. La barzelletta che ha raccontato sabato scorso non è piaciuta alla figlia della cantante che stava tra il pubblico, ma non c’è stato verso di fermarla.

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle Iva Zanicchi e Samuel Peron hanno presentato un Boogie, sulle note di “Meno frego” di Achille Lauro. Sul finale ha stupito giuria e pubblico eseguendo un ponte che alla sua età è già una vittoria. Il ritmo c’è stato, le basi del boogie erano presenti, in due punti ha sbagliato il tempo, ma si è corretta subito. Non è sembrato un boggie, ma la cantante è stata così simpatica, che non si sono visti nemmeno gli errori. Selvaggia Lucarelli ha bacchettato i suoi colleghi che per Iva hanno sempre un occhio di riguardo. C’era un po’ di ballo, ma la loro performance sta diventando una gag. Il ballo deve rimanere un elemento importante da giudicare. La coppia ha conquistato 31 punti che si sono sommati ai 25 punti di tesoretto di Rossana Erra per un totale di 56 punti.

Iva Zanicchi è un personaggio molto simpatico e goliardico. Ultimamente sta omaggiando il pubblico con una barzelletta non sempre condivisa da Milly Carlucci. Suo marito le dice che è innamorato di lei e che lo rende allegro. Difatti la Iva tutte le mattine si fa vedere nuda dal marito e lui comincia a ridere, si alza sempre di buon umore. Adesso che sta dimagrendo, ha detto la cantante, lo scioccherà. Ballare il Boggie non è stato facile, non è una ragazzina, per questo ha subito chiesto il sostegno del pubblico, perchè vuole andare avanti.











