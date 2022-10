Iva Zanicchi e Samuel Peron, Ballando con le stelle/ Al ballottaggio? Selvaggia Lucarelli dichiara guerra

Iva Zanicchi e Samuel Peron, Ballando con le stelle: basterà la simpatia?

Iva Zanicchi e Samuel Peron per ora si stanno salvando dal pubblico di Ballando con le stelle 2022 che per ora preferisce limitarsi alla simpatia nei confronti della coppia, senza ostentare giudizi dal punto di vista artistico che per altro sembrano piuttosto palesi. Nella terza puntata sarà difficile assistere ad un cambio di rotta, i limiti messi in evidenza portano ad un percorso che potrebbe essere breve all’interno della competizione. In ogni caso, non sono da escludere sorprese per la prossima performance. Dovranno fare ben altro per migliorarsi nella puntata di oggi.

Al termine dei commenti nell’ultima puntata la Zanicchi ha comunque cercato di contenersi rispetto ai toni piuttosto accesi dopo l’esibizione. In particolare, si è scusata con la Lucarelli ma ha dimostrato un forte dissenso verso l’opinione di Mariotto. Samuel Peron ha voluto comunque ringraziare pubblico e giuria, affermando di poter testimoniare quanto la cantante si stia impegnando sia per migliorare sia per trovare la giusta intesa con lui.

Il grande impegno di Iva Zanicchi rischia di non essere sufficiente

Iva Zanicchi e Samuel Peron appartengono alla circostanza per quanto l’impegno profuso possa essere un’arma in più, ogni edizione di Ballando con le stelle dimostra quanto le difficoltà di alcune coppie siano destinate a segnare negativamente il percorso. La prima puntata ha messo in evidenza limiti sia fisici che pratici, portando la coppia ad ottenere uno dei punteggi più bassi innalzato unicamente mediante l’utilizzo del tesoretto. Ovviamente, è sempre possibile il rilancio soprattutto quando il programma è solo all’inizio e per la seconda puntata i due artisti hanno cercato di elaborare una performance capace di sorprendere tutti al fine di dare nuova linfa al percorso nella competizione. Purtroppo però le divergenze avvenute nella prima puntata hanno condizionato in maniera negativa lo spirito e l’attitudine della cantante che ha comunque cercato di recuperare terreno strada facendo.

Dopo alcune battute sulle questioni risalenti alla settimana precedente, la coppia si è esibita con una Salsa tenace ed energica. L’effetto purtroppo è comunque negativo; Ivs Zanicchi è apparsa in palese difficoltà nell’eseguire anche i passi più semplici, come confermato anche dal giudizio della giuria. La Lucarelli e Mariotto sono stati i meno soddisfatti, con voti decisamente bassi. Decisamente più positivo Zazzaroni ma alla fine il totale è di soli 21 punti, aumentati a 31 grazie ai 10 punti di vantaggio previsti.











