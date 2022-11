Iva Zanicchi e Samuel Peron, Ballando con le Stelle/ Nuova barzelletta? A rischio eliminazione

Iva Zanicchi e Samuel Peron, Ballando con le Stelle: cosa pensa il pubblico?

Si sta cambiando parere nei confronti di Iva Zanicchi e Samuel Peron a Ballando con le stelle. Non è fine dire parolacce soprattutto in televisione, ma la gente ha voglia di leggerezza e in molti attendono trepidanti l’arrivo della Zanicchi per farsi due risate con le sue barzellette colorite. Il responsabile di tutto questo è Matano che ogni settimana le chiede di raccontare una sua storiella. Nonostante in molti cerchino di metterle un freno, a 82 anni la cantante si sente libera da ogni vincolo e capace di dire quello che vuole. Alla faccia di tanti puritani, in fondo né offende e né manca di rispetto a nessuno.

È peggio chi usa arroganza e offende gratuitamente, piuttosto di chi dice qualche parola fuori contesto. Oltretutto la Zanicchi sabato ha dovuto dare ragione alla Lucarelli, quando le ha detto di darsi un po’ di contegno. Iva porta allegria e al pubblico piace, ora vorrebbe vederla in un ballo più veloce e dinamico, anche se la cantante ha fatto notare alla giuria di non avere abbastanza fiato per certe coreografie.

Lo slow fox di Iva Zanicchi e Samuel Peron

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle Iva Zanicchi e Samuel Peron sono scesi in pista con un Slow Fox sulle note di “Che sarà” dei Ricchi e Poveri. A fine esibizione il pubblico si è alzato in una standing ovation. La coreografia doveva terminare con la coppia che girava su se stessa, invece Samuel a sorpresa ha sollevato la Zanicchi e l’ha fatta girare in velocità, provocando alla cantante un giramento di testa, ma niente di preoccupante. La performance è stata pazzesca, per la prima volta la Iva non ha perso la concentrazione.

Per tutta l’esibizione ha posto lo sguardo sul volto di Peron e ha eseguito alla perfezione tutti i passi. È stata elegante, c’è stata qualche imprecisione, ma la coreografia non è stata facile. Selvaggia Lucarelli ha messo in guardia la Zanicchi dicendole di essere se stessa ed evitare di dire sempre parolacce o raccontare le barzellette, altrimenti rischia di diventare un cine panettone. In compenso, tra tutti i concorrenti è quella che ha fatto più progressi. Alla fine ha ottenuto dalla giuria 38 punti.

Iva Zanicchi, riuscirà a non raccontare la barzelletta?

Sabato scorso Iva Zanicchi non voleva raccontare la barzelletta perché tra il pubblico c’era la nipote e la figlia, poi non ha resistito e nonostante avesse promesso alla figlia di non raccontare storie “sporche”, ha fatto arrossire anche Milly Carlucci. La cantante nonostante riceva di continuo rimproveri da amici e parenti, non riesce a mettere un freno alla sua esuberanza: oramai è anziana e ha voglia di sfogarsi e fare quello che vuole.

Durante le prove, quando sbaglia Samuel gli molla dei cazzotti ai glutei. È felice perché sta notando che le si stanno rassodando che natiche. Per lei è importante divertirsi in ogni cosa che fa. Samuel per tutta la settimana ha detto alla Iva di voler fare un ballo pulito ed elegante e per riuscirci ha dovuto preparare anche fisicamente la sua allieva. Non è stato facile per la Zanicchi entrare nell’ottica dell’eleganza. Peron la vorrebbe elegante, con classe e piena di stile. Per poterci riuscire la cantante per tutta la settimana ha parlato con la erre moscia perché fa molto fine.

