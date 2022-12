Iva Zanicchi e Samuel Peron, eliminati da Ballando con le Stelle?/ Dedica al marito malato Fausto Pinna?

Iva Zanicchi e Samuel Peron, un percorso frizzante a Ballando con le Stelle 2022. Ora però si fa sul serio…

Iva Zanicchi e Samuel Peron potrebbero sorprendere ancora e proseguire il percorso verso la finale diBallando con le Stelle 2022. Sebbene la coppia non sia quella più accreditata, almeno per la giuria, il pubblico social in queste settimane si è rivelato una vera e propria roccaforte per la cantante ed il suo coach. Con la sua simpatia, la voglia di mettersi in gioco e di divertirsi, Iva Zanicchi è riuscita ad arrivare fino alle semifinali del talent show. E ora che è ancora in ballo, ovviamente, vuole continuare a divertirsi. Riuscirà nel suo intento? Dipendesse da Selvaggia Lucarelli, probabilmente, la sua avventura su Raiuno sarebbe terminata da un bel pezzo.

Ma come dicevamo, il popolo social è dalla sua parte, continua a sostenerla a gran voce e non si escludono sorprese in questa semifinale imprevedibile. La settimana scorsa, dopo la solita polemica con la giornalista e giurata, Selvaggia, sempre perplessa dallo stile e dai modi di fare della cantante, Iva Zanicchi ha incassato il pass per la seconda semifinale, chiudendo tra gli applausi. Questo nonostante una performance, specialmente quella in apertura, da rivedere. “Avevi le gambe aperte”, l’ha corretta ripetutamente la presidentessa Smith, senza però affondare mai il colpo o essere troppo severa.

Iva Zanicchi resiste a Ballando con le Stelle 2022 e prepara una coreografia speciale

D’altra parte Iva Zanicchi ha portato in pista coreografie più che discrete in queste settimane e considerando l’età e lo spirito con cui si è esibita, possiamo dire che è stata protagonista di un percorso più che apprezzabile. Ora è difficile dire se meriti fino in fondo l’accesso alla finale di Ballando con le Stelle 2022, ma quel che è certo è che lei e Samuel Peron ci credono e che proveranno in tutti i modi a alimentare questo sogno.

Dunque chissà se questa sera la Zanicchi riuscirà a bucare il cuore della giuria con la nuova esibizione. Una performance che potrebbe essere dedicato al marito Fausto Pinna, da tempo malato e alle prese con un tumore. Iva, infatti, si esibirà sulle note di una sua canzone, Un uomo senza tempo, che è a tutti gli effetti una vera e propria dedica ad una persona ormai anziana che, nonostante l’età e i problemi di una vita difficile, continua a sognare ad occhi aperti e ad essere giovane nell’animo. Una descrizione che, tra le altre cose, sembra riguardarla da vicino. Grande curiosità, dunque, di vederla all’opera.

