Iva Zanicchi e Samuel Peron eliminati da Ballando con le stelle?/ La Lucarelli lo spera il pubblico li salva

Iva Zanicchi con Samuel Peron dividono Ballando con le Stelle 2022

Iva Zanicchi con Samuel Peron continuano a dividere la giuria di Ballando con le Stelle 2022, ma non il pubblico che li salva sempre! Proprio così, la celebre cantante e conduttrice è sicuramente tra le protagoniste indiscusse di questa edizione di Ballando, anche se i suoi balli stentano a convincere la giuria. La simpatia e l’ironia di Iva però conquistano tutti; a cominciare dal pubblico che l’ha sempre salvata, ma anche alcuni giurati che dispendono voti davvero alti. Tra questi non c’è Selvaggia Lucarelli che, in tantissime occasioni, ha sottolineato la non bravura della cantante, anche se sui social in tanti sottolineano la presenza della Zanicchi sul palco capace di regalare uno spettacolo completo.

Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ Lei: "stiamo lottando e lui sta andando avanti"

Durante l’ultima puntata non ha convinto più di tanto la giuria, infatti alla fine si è dovuta giocare lo spareggio con altre coppie in gara. Alla fine ha vinto lo spareggio proseguendo la sua corsa verso la vittoria finale di Ballando.

Iva Zanicchi e Samuel Peron puntano alla finale di Ballano con le Stelle 2022

Iva Zanicchi con Samuel Peron continuano a far discutere a Ballando con le Stelle 2022. La cantante, intervistata dal settimanale Oggi, però ha dichiarato: “ho uno spirito competitivo, mi va di fare bene, di arrivare in finale, anche per il mio insegnante, Samuel Peron, che è eccezionale. Sa quello che posso fare e tira fuori il meglio. Pensa che io fino a 19 anni ballavo il liscio alle sagre di paese nella mia Emilia, sulle note di una fisarmonica. Dicevano che ero leggera come una piuma. Poi ho smesso perché mi sono dedicata alla musica”.

Zanicchi, gaffe a Ballando "Danza del ventre? Ottima per stitichezza"/ Poi hot sul marito "Visto video porn*"

Dopo un periodo di distacco dal ballo, la cantante ha ripreso la danza rendendosi conto di quanto le piace. “Ora che ho ripreso mi piace e mi sono accorta che per certi balli ho ancora il ricordo di quelle prime volte, così torno indietro con la memoria, a quei tempi, e mi viene un po’ di nostalgia. Dura pochi secondi, eh! Poi riparto più scatenata di prima”. Infine facendo un resoconto della sua vita: “cosa vedo di me? Vedo una donna che ha realizzato tanto, più di quello che sperava e sognava da piccola. Il Signore mi ha donato un Dna potente, una bella voce, e per me tutto questo è come avere ricevuto una grazia. Dentro di me convivono due bambine: una dinamica, inarrestabile, che non si arrende e non di ferma mai. E poi c’è l’altra, più ragionevole, che tenta di placarmi, di farmi stare più tranquillina”.

Iva Zanicchi e Samuel Peron, eliminati da Ballando con le stelle 2022/

© RIPRODUZIONE RISERVATA