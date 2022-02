Iva Zanicchi: “Ecco il segreto della mia voce”/ “Ligonchio lo amo, a breve ci torno”

La grande Iva Zanicchi è stata ospite nella giornata di ieri del programma di Rai Uno, La Vita in Diretta, e nell’occasione è tornata a parlare del Festival di Sanremo 2022, kermesse a cui l’Aquila di Ligonchio ha recentemente partecipato: “La prima sera, la standing ovation, non me l’aspettavo – le parole di Iva Zanicchi – mi sono talmente emozionata che stupidamente ho detto, ‘il mio Festival può finire qui’, e più o meno è successo lo stesso, visto che il mio Festival è finito lì”.

Nonostante gli anni passino la Iva nazionale mantiene sempre una voce impeccabile. Ma qual è il suo segreto chiedono in studio? “Mi dicono come faccio a cantare così a 82 anni, di solito le voci iniziano a ‘sbatacchiare’ ad una certa età… Qui c’è la disciplina, io non bevo, se non qualche bicchiere di vino, superalcolici mai, e poi è importante dormire, ti mantiene abbastanza giovane e mantiene la voce, la cosa più importante è proprio dormire, 8/9 ore, magari, 7… e non fumare”. La Vita in Diretta si è quindi recata a Ligonchio per intervistare i colleghi di carte di Iva Zanicchi: “Sono innamorata del mio paese, faccio credere di andare ai Caraibi d’estate invece passo l’agosto lì, vado a giocare a carte, sto lì nel mio paese e mi diverto”.

IVA ZANICCHI: “DEVO ANDARE AL CIMITERO A TROVARE I MIEI PARENTI”

E ancora: “Comunque fra un po’ vado perchè non resisto, devo andare a vedere la casa, vado al cimitero, vado a trovare i miei e mio fratello, vado spessissimo, devo andare. Lì c’è un piccolo ristorante, tutti i giorni tortellini in brodo anche in pieno agosto, va be ma lì è a 1.000 metri….”.

Sul suo aspetto estetico: “Io non sono mai stata bella, avevo due sorelle bellissime mentre io ero soprannominata Pinocchio, ero secca e magra, e avevo un naso… che con l’età si accorcia”. In chiusura Iva Zanicchi ha spiegato, riferendosi al Cantante Mascherato: “Sono arrabbiata con Malgioglio… ma no scherzo. Arisa mi piace tantissimo, la amo proprio è stupenda, anche io vorrei ballare, posso?”. E Milly Carlucci in studio ha replicato: “Vedremo di organizzare qualcosa”.

