Iva Zanicchi: “Fausto ha avuto un tumore”/ “Mi è crollato il mondo addosso, poi…”

Iva Zanicchi, ospite della puntata di Verissimo del 24 ottobre, racconta il difficile momento vissuto insieme al compagno Fausto. Ai microfoni di Silvia Toffanin, la famosa artista ha svelato di aver vissuto un periodo complicato a causa di un tumore del compagno Fausto. “Sono stati mesi molto duri, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel”, ha raccontato Iva Zanicchi. Poi ha aggiunto: “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio”. Emozionata e provata, la Zanicchi ha scelto di condividere con il suo pubblico anche un dolore privato. Riuscire ad affrontare tutto, infatti, non è stato facile.

IVA ZANICCHI: “FAUSTO E’ UNA IENA. NON ABBIAMO MAI PERSO LA VOGLIA DI RIDERE”

Iva Zanicchi e Fausto hanno affrontato tutto insieme anche se, inizialmente, non è stato facile metabolizzare l’accaduto. “All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare“, ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin. L’artista, insieme a Fausto, però, non ha mai mollato e hanno affrontato tutto con la loro innata ironia senza mai perdere la voglia di vivere e di sorridere. “Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”, ha aggiunto la Zanicchi. Fortunatamente, oggi, Fausto Pinna sta meglio e Iva è fiduciosa per il futuro: “Credo che ne usciremo. Ora i marcatori tumorali sono azzerati”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA