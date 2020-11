Iva Zanicchi, fiato corto e cannula nasale causa covid/ “Ho la febbre e la polmonite”

Non migliorano le condizioni fisiche di Iva Zanicchi, anzi, peggiorano. La nota cantante, ricoverata pochi giorni fa presso l’ospedale di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, è uscita allo scoperto attraverso il proprio profilo Instagram, e con una serie di storie ha aggiornato il suo stato di salute: “Sono ancora qui all’ospedale – dice l’80enne cantante emiliana – sono un po’ in crisi, sono delusa, perché mi è tornata la febbre e invece pensavo di tornare a casa ma ancora no. Ho sempre la polmonite non mi lasciano andare”. Iva Zanicchi ha quindi voluto ringraziare i suoi fan che in questi giorni le sono sempre stati vicini: “Volevo ringraziare tutti perché non ho mai ricevuto una dimostrazione così grande di affetto e questo mi aiuta molto. Grazie davvero”. Un messaggio d’affetto anche agli operatori sanitari di tutta Italia, la prima linea dallo scorso febbraio contro l’epidemia di coronavirus: “E anche a tutti i medici, gli infermieri e gli addetti alle pulizie, fanno tutti dei sacrifici enormi”.

IVA ZANICCHI IN OSPEDALE: “PROTEGGETEVI”

Prima di congedarsi definitivamente, Iva Zanicchi ha annunciato un nuovo video tra un paio di giorni per un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni fisiche, per poi mettere in guardia i suoi follower: “Riflettiamo e fate attenzione, proteggetevi. Mi raccomando, non intasate gli ospedali, se non è necessario”. L’artista di Ligonchio sembrava sulla via della guarigione negli scorsi giorni, e oggi avrebbe dovuto lasciare l’ospedale di Vimercate, ma la febbre ha rimescolato le carte in gioco e di conseguenza Iva Zanicchi dovrà soggiornare ancora un po’ nella sua stanza d’ospedale, almeno molto probabilmente fino a domenica/lunedì prossimo. La cantante classe 1940 è apparsa un po’ provata per via della mancanza di fiato e con la cannula nasale per l’ossigeno. La speranza è che possano arrivare al più presto notizie confortanti e che l’Iva nazionale possa tornare a casa il prima possibile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA