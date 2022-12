Iva Zanicchi: “Finale Ballando con le Stelle? Sono contenta!”/ “A qualcuno brucia…”

Iva Zanicchi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre 2022. La finalista di “Ballando con le Stelle” è stata subito invitata dalla giornalista a parlare dei suoi compagni di avventura nel programma di Milly Carlucci: “Stai fresca che io parli male di qualcuno, non posso – ha esordito –! Sono andata a Ballando con gioia e leggerezza, per divertirmi. Principalmente mi devo anche piacere, ma lo faccio principalmente per la gente a casa che guarda”.

IVA ZANICCHI: “SONO CONTENTA DI ESSERE ANDATA IN FINALE”

Impossibile, poi, per Iva Zanicchi non fare riferimento alle sue barzellette, che hanno caratterizzato l’intera partecipazione dell'”Aquila di Ligonchio” a “Ballando con le Stelle”: “Adesso mi chiamano tutti per suggerirmene. Se non sono leggermente pepate oppure proprio sporche, non divertono nessuno. Le mie non sono sporchissime, diciamo la verità!”. Invece, a proposito della sua qualificazione all’atto conclusivo del programma, Zanicchi ha riferito: “Sono contenta di essere andata in finale! Magari a qualcuno brucia, ma pazienza… Penso di non avere tolto il posto a nessuno, mi sono impegnata: l’ultima sera ho ballato, Samuel Peron ha preparato una coreografia bellissima, commovente”.

