Iva Zanicchi, finale Sanremo 2022/ Promossa dalle standing ovation dell’Ariston ma bocciata dalla Classifica

Probabilmente non vincerà il Festival di Sanremo 2022, ma Iva Zanicchi ha regalato fino ad ora una grande performance, come del resto era prevedibile viste le eccelse qualità canore dell’Aquila di Ligonchio. Con la sua “Voglio amarti”, una vera e propria dedica d’amore passionale, la Iva nazionale ha convinto giornalisti, critici e amanti della bella musica, e a discapito di chi pensava che le classifiche di vendita sarebbero state “esclusiva” dei giovani talenti, anche la Zanicchi si sta difendendo bene con un dignitosissimo 36esimo posto nell’iTunes Chart, un gradino più in basso rispetto a Tananai.

Nella classifica generale del Festival di Sanremo 2022, invece, al momento Iva Zanicchi è al diciassettesimo posto in assoluto, veleggiando quindi attorno a metà graduatoria e confermando la posizione da quando il 72esimo festival della canzone italiana è cominciato.

IVA ZANICCHI IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON VOGLIO AMARTI

Nella serata di ieri, quella dedicata alle cover, Iva Zanicchi si è cimentata nel brano “Canzone”, pezzo di Don Backy e Detto Mariano, nella versione eseguita da Milva. Quello dell’Aquila è stato un vero e proprio omaggio alla Pantera di Goro, scomparsa ad aprile di un anno fa all’età di 82 anni. Le due artiste sono sempre state a braccetto nella loro carriera, essendo quasi coetanee (classe ’39 Milva, classe ’40 la Zanicchi), e per la serata di ieri Iva ha voluto dimostrare per l’ennesima volta la grande amicizia con la collega, indossando un fermacapelli che le aveva proprio regalato tempo fa. Una serata cover che ha visto l’Aquila di Lingochio ancora una volta promossa, una performance pulita, senza errori ne sbavature, e soprattutto potente, così come del resto è anche il suo brano “Voglio Amarti”.

IVA ZANICCHI E LA POLEMICA CON DRUSILLA FOER

Difficile capire dove possa piazzarsi Iva Zanicchi per questo Festival di Sanremo 2022, ma come detto sopra, quasi sicuramente non vincerà ne tanto meno si piazzerà fra i primi dieci posti, appannaggio dei giovani talenti in gara, con l’eccezione dello straordinario Gianni Morandi. Potremmo puntare su un posto compreso fra il 15esimo e il 20esimo, magari qualcosa di più se Iva Zanicchi dovesse regalare l’ennesima performance sublime con la sua “Voglio Amarti”.

Intanto, nelle scorse ore, c’è stato modo per fare un po’ di chiarezza dopo il “battibecco” in diretta tv alla terza serata con Drusilla Foer. Le due si sono punzecchiate in diretta, e la cantante ha chiarito, spazzando via le malelingue: “Io e Drusilla siamo amiche da tempo, ci conosciamo da tanto, la seguo, sono stata a vederla a teatro e ci frequentiamo”, sottolinea Iva Zanicchi, “siamo due caciarone. Ma signore! Sono stata io a dirle che ha tanto più di me, è colta e elegante, da invidia”.

