Iva Zanicchi: “Fiorello e Coletta mi hanno abbracciato”/ “Sanremo? Disobbedisco…”

Iva Zanicchi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane” in collegamento audiovisivo da Sanremo, dove torna in gara come cantante al Festival della Canzone Italiana. Ecco le sue sensazioni a poche ore dal debutto sul palco del teatro “Ariston”: “La voce va bene, ieri ho provato ed è andato tutto bene. Personalmente ho atteso quasi quattro ore dietro le quinte, però poi è andato bene. L’orchestra e i suoi musicisti mi hanno applaudito. Canto con gioia, ieri addirittura quando ho finito di cantare Fiorello e il direttore Stefano Coletta sono saliti sul palco e mi hanno abbracciato”.

IVA ZANICCHI: “SE VINCO, MI METTERÒ UN COSTUME DA BAGNO COLOR CARNE DA MARA VENIER”

Durante le prove generali, i giovani erano veramente emozionati e tesi, ha raccontato Iva Zanicchi, la quale ha rivelato che la stessa Elisa Toffoli era in ansia prima di esibirsi. Poi, è tornata sulla sua affermazione di ieri: “Dato che sono certa delle cose mie, confermo che indosserò un costume da bagno da Mara Venier a Domenica In in caso di vittoria. Posso anche scegliere uno color carne, così da lontano sembrerò nuda. Noi viviamo in hotel, ci impongono di mangiare in albergo, ma io non riesco a essere ubbidiente, vado in giro. Abbiamo poi fatto ieri sera la passerella tra tantissima gente, molto festosa, molto carina”.

