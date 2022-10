Iva Zanicchi flirta con Mauro Corona/ “Il mio amore per te è carnale, mi affascini”

Simpatico siparietto avvenuto ieri sera a Cartabianca fra Mauro Corona e Iva Zanicchi. Nel corso dell’ultima puntata del talk condotto da Bianca Berlinguer, in studio vi era l’Aquila di Ligonchio, che vedendo il noto scrittore, montanaro e artista collegato, ha commentato: “Mauro Corona è affascinante, il fascino è fascino, la bellezza è banale, lei è affascinante”, al che l’interlocutore ha replicato: “Io sono un bel brutto, non sono bello”. Si parla quindi di Ballando con le Stelle, dancing show a cui partecipa proprio Iva Zanicchi: “Sabato ho ballato il tango argentino, ho fatto un grande caschè e poi non mi potevo più alzare. Io mi diverto e voglio dimostrare a tutte le signore di una certa età e anche a quelle che hanno qualche chilo in più che si può ballare”.

“Immaginati se io potessi ballare un lento con Mauro Corona: anche io amo la montagna ma venga a Roma Corona che vengo con lei qui da Bianca. Io voglio ballare con lei, è un fatto sensuale”. Poi Iva Zanicchi ha parlato anche di politica, alla luce del recente insediamento del governo di Giorgia Meloni: “Forse Berlusconi e Salvini rosicano un po’, Giorgia Meloni è forte e ha un bel carattere. Amo Berlusconi, l’ho sempre ammirato e stimato. Quando è sceso in politica era davvero desideroso di aiutare il nostro Paese”.

IVA ZANICCHI E MAURO CORONA, SCAMBIO DI EFFUSIONI A CARTABIANCA

E ancora: “Mi piace la Meloni, la sua intelligenza e preparazione, come si è posta. Spero possa governare bene anche se non sarà facile: governare questo Paese è quasi impossibile. Lei è donna ed è anche intelligente e capace!”. Sulla vicenda è intervenuto anche Mauro Corona che non ha nascosto la sua ammirazione per la leader dei Fratelli d’Italia: “Giorgia Meloni ha coraggio ed è orgogliosa: sono sicuro che farà di tutto per realizzare le cose che ha promesso di fare”.

Poi, in conclusione di intervista, un altro simpatico siparietto fra Mauro Corona e Iva Zanicchi: “Iva hai appena detto che vuoi ballare con me poi dici che ami Berlusconi?”, e la cantante ha replicato: “Con te è un amore carnale, mi piaci fisicamente, un ballo con te verrai a farlo sulle alte montagne…”, al che Corona ha replicato: “Devi portare la pastiglia però…”, ma la Zanicchi ha chiosato: “Ma non pensare alla pastiglia, basta la fantasia”.

