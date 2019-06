Iva Zanicchi/ Si schiera con Malgioglio contro Francesca De Andrè!

Iva Zanicchi al fianco di Cristiano Malgioglio, questa sera commenterà le gesta finali dei ragazzi del Grande Fratello 2019. Proprio la celebre cantante, di recente ha risposto su Instagram al commento nell’amico paroliere. Ed infatti, Malgy ha condiviso un video dove Francesca De Andrè si scaglia contro Gennaro Lillio, nel corso della festa per la semifinale. “Il sottoscritto e la grande artista Iva Zanicchi, per questa signorina dobbiamo sciacquarci la bocca… quando pronunciamo il suo cognome. Da che pulpito arriva la morale. Sinceramente, non avrei mai voluto postare questo video ma e’ più forte di me. Voi che mi seguite… non fate caso a questo tipo di volgarità. C’è’ un ragazzo che potrebbe vincere il Grande Fratello e che ahimè’…si sta giocando la vittoria. Prima si lascia insultare e poi si lascia sbaciucchiare come se nulla fosse accaduto”. Per il siciliano Gennaro verrebbe usato da Francesca come uno zerbino. “Cosa aggiungere di più? Nulla! Per fortuna dentro la casa ci sono dei ragazzi meravigliosi e molto educati. Peccato…”. Per tutta risposta, Iva ha replicato all’amico, dichiarandosi totalmente dalla sua parte: “Caro Cristiano che tu sia un grande artista è indiscusso sei molto generoso gentile educato rispettoso. Non possiamo scendere al livello della signorina Francesca! Dobbiamo sciacquarci la bocca? Ebbene lei la deve chiudere”.

Iva Zanicchi, in forma per la finale del Grande Fratello 2019

Stasera, nel corso della finalissima del Grande Fratello 2019, ci aspettiamo quindi una Iva Zanicchi in formissima e in grado di dire la sua anche a Francesca De Andrè. In questi giorni la cantante, ha fatto nuovamente parlare di sè per via delle sue dichiarazioni sul sesso, intervistata tra le frequenze di Radio Cusano Campus. “Il sesso? Ora se ne parla solo, ai miei tempi se ne faceva molto. Il mio rapporto coi social? Pessimo, ero partita con grande entusiasmo, poi siccome mi mandavano affanculo un giorno sì e l’altro pure, ho smesso di seguirlo” la nostra Ivona nazionale è senza freni in questa intervista e ritorna sull’argomento “bollente”: “Quando ero ragazza c’era fin troppo riserbo, non se ne parlava, non si vedeva sui giornali e tv, ma si praticava. Adesso invece se ne parla e si vede molto, ma si fa molto meno. Quando lo vedi troppo, poi non c’è più curiosità. Adesso sono le ragazze che corteggiano i ragazzi, lo vedo coi miei nipoti, e i ragazzi si intimidiscono. Il corteggiamento era la parte più bella dell’innamoramento prima e del sesso poi. A teatro parlo del sesso, perché in tv mi chiedono sempre: tu alla tua età fai ancora sesso? Ma perché mi fanno queste domande”.

