Iva Zanicchi, fratello morto per covid: “Mi chiamò prima di morire”/ “Mi disse che..”

Iva Zanicchi parla del fratello morto per covid in una clip a Ballando con le Stelle 2022. Un trauma che la cantante non ha superato e che ritiene il più doloroso mai provato fino ad oggi. “Certi dolori non li dò a vedere, ma forse il dolore più grande è stata la morte di mio fratello”, racconta commossa durante la puntata di questa sera, sabato 12 novembre. “Io ho adorato mia madre, penso a lei dopo dieci anni dalla sua morte, però il dolore più crudo, cattivo e grande è la morte di mio fratello. E’ una cosa assurda“, spiega.

“Sarà per come è avvenuta, forse, ma questa è una cosa che mi accomuna a tante altre famiglie. Io ero ricoverata all’ospedale e quando lui è morto per il covid io ero uscita poco prima, per cui sono uscita e lui mi disse da sensitivo che non mi avrebbe più rivisto”, il ricordo choc di Iva Zanicchi.

“Non poteva avere il casco e nemmeno essere intubato, lui volle fare una telefonata per parlare con me, poche ore prima di morire”, rivela Iva Zanicchi. “Mi chiamò poco prima di morire, volevo vederlo ma non me lo hanno permesso e non lo abbiamo visto nemmeno dopo, questa è una cosa di una crudeltà….”.

“La vita è questa devi pagare cose pesanti – continua Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle 2022 – hai la morte dei genitori, degli amici e del fratello, ma io sempre ho trovato dentro di me l’amore per la vita. Amare la vita ti porta ad essere leggera ed è per questo che racconto le barzellette sporche”, conclude la cantante prima di scendere in pista e mettersi alla prova con una nuova coreografia nel talenti di Raiuno.

