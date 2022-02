Iva Zanicchi, gaffe con Drusilla Foer a Sanremo/ “Alta? Hai anche altro più di me”

Nuova gaffe di Iva Zanicchi. La cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 è tornata sul palco dell’Ariston nella seconda parte della terza serata della kermesse canora, accolta non solo da Amadeus ma anche dalla conduttrice che lo affianca questa sera, Drusilla Foer. In effetti era prevedibile che la Zanicchi si lasciasse andare a qualche battuta di troppo e, questa volta, è capitato proprio con la Foer. Arrivata al suo fianco, Iva ha infatti notato la forte altezza della conduttrice: “Ma quanto sei alta?”, ha dunque chiesto. “Più di te!” ha replicato ironica la Foer. Ed ecco la gaffe della Zanicchi: “Hai anche altre cose più di me!” L’allusione maliziosa della cantante è stata immediatamente carpita da tutti, tanto che Amadeus ha cercato di stemperare. Non ha fatto lo stesso però Drusilla Foer che, alla battuta, ha replicato: “Qualcosa in più? Si, sono colta”.

IVA ZANICCHI SIGNIFICATO TESTO CANZONE SANREMO 2022 "VOGLIO AMARTI"/ "Amore totale"

LEGGI ANCHE:

Iva Zanicchi/ 'Voglio amarti' è un bel brano d'amore ma non vola in Classifica a Sanremo 2022Antonio Ansoldi e Michela, ex marito e figlia Iva Zanicchi/ Tra "corna" e sofferenze…

© RIPRODUZIONE RISERVATA