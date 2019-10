Iva Zanicchi, gaffe di Silvia Toffanin/ Video: “Farfallina? Ormai è un’aquilona!”

Gaffe con grosse risate a Verissimo quando fa il suo ingresso in studio Iva Zanicchi. La cantante sfoggia un bellissimo abito lungo da sera con tanto di spacco e lo fa subito presente a Silvia Toffanin: “Per te ho messo anche l’abito lungo” ammette la Zanicchi. Silvia lo apprezza: “Stai benissimo” commenta visibilmente colpita la conduttrice del talk show del sabato di Canale 5. Segue qualche considerazione sullo studio che è “quello in cui conducevo ‘Ok, il prezzo è giusto”” fa sapere la Zanicchi che tenta di aggiustarsi lo spacco con le mani. “Questo vestito ha lo spacco ma cerco disperatamente di non far vedere le gambe” dichiara allora la Zanicchi, che trova il commento ironico della Toffanin “la tua farfallina…”Commento che, però, viene travisato.

La replica di Iva Zanicchi alla gaffe di Silvia Toffanin

Risate in studio con quella con poi Silvia Toffanin comprende essere stata una gaffe che dà inoltre il via alla battuta ancor più piccante di Iva Zanicchi. Silvia, infatti, cerca di spiegare che la sua frase è in riferimento al famoso tatuaggio di Belen Rodriguez, ma ormai è troppo tardi. Iva Zanicchi infatti replica alla gaffe: “Eh magari… più che farfalla è un’aquilona ormai!” La battuta della Zanicchi dà il via ad una lunga serie di risate in studio, la stessa Toffanin non riesce a frenarle e passa un po’ prima che si parli d’altro. Ma la Zanicchi regala al pubblico di Verissimo molte altre perle che fanno della sua intervista il momento più divertente dell’intero appuntamento di oggi. (Clicca qui per il video)

