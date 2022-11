Iva Zanicchi: ‘gambe aperte’ e gaffe a Ballando/ Imbarazzo Smith: “Chiudi tutto”

Iva Zanicchi fa il “ponte” con Samuel Peron a Ballando, ma qualcosa va storto. Smith: “Chiudi le gambe!”

Iva Zanicchi predica “pace e bene” a Ballando con le Stelle 2022 dopo aver danzato sulle note di Sister Act assieme al suo coach Samuel Peron. Performance non priva di gaffe e scivoloni, nonostante si sia ormai arrivati allla semifinale di questa edizione. La cantante la butta presto sul ridere, con una sorta di aneddoto che ricorda più una delle sue bizzarre barzellette. “Io ho sempre cantato con un organetto da bambina. La mia maestra mi faceva cantare con l’organetto e un giorno mi disse cantare senza musica, a cappella. Così – continua Iva Zanicchi – tornai a casa e dissi a mia mamma di aver cantato con la cappella e lei mi rispose di dover cantare solo con l’organo del prete!”. Cala il gelo in studio, ma tra i giudici in realtà qualcuno se la ride.

Iva Zanicchi redarguita da Carolyn Smith a Ballando con le Stelle 2022: “Chiudi le gambe!”. Gaffe in pista e…

Per quanto riguarda il giudizio tecnico, il commento è spietato. La presidentessa Carolyn Smith, infatti, non perdona le ‘gambe aperte’ di Iva Zanicchi durante la prova. “Hai fatto il ponte ma la prossima volta chiudi quelle gambe!”, suggerisce stupita la presidentessa. Che spiega ancora: “Hai fatto il ponte con le gambe leggermente aperte! Abbiamo visto noi!”. “Avevo le calze”, rassicura la Zanicchi, ma ormai la gaffe è servita. Non una delle sue migliori interpretazioni di quest’edizione di Ballando con le Stelle 2022, anzi. Ma come sempre, in un modo o nell’altro, Iva è riuscita ancora una volta a far parlare di sé.

