Iva Zanicchi ha tradito Milly Carlucci?/ Rabbia Rai per l’ospitata a Verissimo…

Iva Zanicchi sarà una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, eppure su di lei è già scoppiato il caso. La scorsa domenica Milly Carlucci ha presentato buona parte del cast, tra concorrenti e maestri di danza, nello studio di Domenica In ospite dell’amica Mara Venier. Appuntamento alla quale però l’Aquila di Ligonchio non ha preso parte poiché impegnata in un’altra ospitata televisiva: quella nel salotto di Verissimo, ospite della grande amica Silvia Toffanin che spesso l’ha invitata nel corso delle ultime edizioni.

Una decisione che dai vertici Rai è stata vista come un tradimento. Come riporta la rivista Oggi nel nuovo numero in edicola, infatti, la cantante “avrebbe dovuto promuovere a Domenica In lo show Ballando con le stelle, di cui sarà protagonista a fronte di uno dei cachet più alti di questa edizione (si dice). E avrebbe dovuto farlo insieme alla padrona di casa Milly Carlucci“. La cantante ha invece preferito farsi intervistare su Canale5, nel medesimo pomeriggio in cui andava in onda lo speciale di Ballando condotto da Mara Venier.

Ancor prima di iniziare, Ballando con le stelle deve già fare i conti con le prime polemiche riguardanti Iva Zanicchi. È risaputo come la cantante abbia instaurato un profondo rapporto di amicizia con Silvia Toffanin, che più volte l’ha voluta nel suo salotto di Canale5 per intervistarla, fra ironici racconti della sua vita professionale e retroscena del suo privato. Nello stesso giorno, però, era in corso la presentazione della nuova edizione del dance show di Rai1, che la vedrà tra le protagoniste: per questo il suo forfait, in favore della Toffanin, è stato visto come un affranto.

Intanto, dopo i malumori suscitati in Rai per la decisione della cantante, la trasmissione di Milly Carlucci prenderà il via il prossimo sabato 8 ottobre, con la conduttrice che anche quest’anno ha allestito un cast eccezionale: da Gabriel Garko a Ema Stokholma, ma anche Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli e Giampiero Mughini. Oltre a Enrico Montesano, anche lui concorrente piuttosto discusso in queste settimane per le sue risapute posizioni no-vax.











