Iva Zanicchi “Il Covid ha portato via mio fratello Antonio”/ “Ho avuto paura di..”

Iva Zanicchi ospite a Domenica Live dopo la sua lotta: “Il Covid ha portato via mio fratello Antonio”

Iva Zanicchi sta pian piano tornando alla sua vita, per quanto possibile, dopo una lunga lotta al Covid, che l’ha portata in ospedale attaccata all’ossigeno, e il lutto che l’ha travolta, la morte del fratello Antonio. Barbara d’Urso ha annunciato che oggi pomeriggio la Zanicchi sarà a Domenica Live per dire la sua su questa battaglia e su quello che il Coronavirus le ha portato via mentre i politici continuano a discutere. E’ di qualche giorno fa l’attacco a Conte reo di “parlare della sua fidanzata” mentre lei stava male e ha rischiato di morire. Le lacrime ultimamente non sono mancate in tv per via del suo straziante racconto soprattutto quando il discorso si è spostato sul fratello Antonio morto proprio per il virus da cui lei è riuscita a salvarsi e al settimanale DiPiù ha spiegato: “E’ morto in un letto dello stesso ospedale in cui ero stata ricoverata. Antonio è stato colpito dal Coronavirus in modo devastante. Il virus ha preso i polmoni in modo devastante, in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire, a migliorare. Ha vissuto una brutta agonia”.

Iva Zanicchi ha lottato contro il Covid e rivela: “Ho avuto paura di..”

Per lei non è andata così e per fortuna Iva Zanicchi può ancora dire la sua sul Covid e su quello che le è successo e per cui continua a ringraziare i medici, gli infermieri e tutti quegli eroi che continuano a fare sacrifici senza fermarsi mai: “Io sono qui con questi ragazzi meravigliosi, medici e infermieri, sono all’ospedale di Vimercate, prima abbiamo detto che erano eroi poi li abbiamo denigrati questi sono professionisti che ci curano. Sono bravissimi, fanno sacrifici inenarrabili, io vi ringrazio, finalmente vado a casa e vi auguro ogni bene”. Iva Zanicchi è stata ricoverata quando i suoi sintomi sono peggiorati per via di una polmonite dovuta al Coronavirus ma per fortuna è riuscita a salvarsi e oggi a Domenica Live racconterà il suo straziante periodo.



