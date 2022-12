Iva Zanicchi in finale a Ballando con le stelle: è polemica!/ Selvaggia Lucarelli:”È uscito solo Biagiarelli”

Ancora scintille e un po’ di tensione fra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, talent show di casa Rai Uno andato in onda di ieri sera, le due hanno continuato a lanciarsi frecciatine, proseguendo di fatto una “tradizione” che è partita dalla prima puntata. Iva Zanicchi ha regalato anche ieri una delle sue famose barzellette, facendo ridere il pubblico in casa e i vari giudici… tranne Selvaggia Lucarelli, che invece ha giudicato il racconto dell’Aquila di Ligonchio un po’ troppo carico di sessismo e stereotipi, definendola quindi “squallida”.

Una definizione quest’ultima che già nella precedente puntata di Ballando con le stelle aveva sollevato non poche polemiche con un altro giudice Guillermo Mariotto, ma che ha indotto Iva Zanicchi a proseguire per la sua strada, senza affatto indietreggiare. Nel corso della diretta di ieri, infatti, la stessa artista ha commentato: “Io non mi devo scusare con nessuno, “, ha spiegato.

IVA ZANICCHI E SELVAGGIA LUCARELLI: “PORTATI A LETTO IL BAMBOLOTTO…”

Iva Zanicchi alla fine è riuscita a salvarsi per il rotto della cuffia grazie al voto di Sara Di Varia, (che tra l’altro pare non abbia un rapporto proprio idilliaco con Selvaggia Lucarelli come fa notare blogetivvu.com), giungendo così alla finalissima. Un approdo in finale che qualche ora dopo la diretta ha fatto reagire proprio Selvaggia Lucarelli, che tra il serio e l’ironico ha postato sui social una stories con scritto: “In pratica dall’inizio di Ballando è uscito solo Biagiarelli”, con riferimento al compagno, eliminato appunto dal reality di Rai Uno. Poco dopo una nuova storia “Lorenzo Biagiarelli che si prepara per il ripescaggio”, con tanto di foto di ‘La sai l’ultima’ e ironizzando sulla possibilità di un ripescaggio per il suo fidanzato. Infine Selvaggia Lucarelli ha completato il trittico di reazioni alla finale di Iva Zanicchi scrivendo: “Ora lo danno anche a Foxy John”, con riferimento alla famosa voce fuori campo del programma di Rai 1. Secondo le malelingue, Selvaggia Lucarelli sarebbe convinta che l’eliminazione di Biagiarelli sia dovuta anche all’antipatia verso lo stesso giudice, ipotesi comunque sempre smentita dalla giuria.

Nel corso della puntata Iva Zanicchi ha ballato con un gonfiabile di Samuel Peron, suo partner/ballerino nel corso del reality show, e al termine dell’esibizione, ancora una volta, non si è dimenticata della sua “nemica”. Rivolgendosi alla giudice più temuta, la Zanicchi ha infatti esclamato: “Portatelo a letto, magari funziona!”. Grandi risate in studio ancora una volta, ma in questa occasione la concorrente ha strappato un sorriso anche a Selvaggia Lucarelli. “C’è il direttore generale in prima fila, è svenuto”, ha chiosato l’aquila di Ligonchio.











