Iva Zanicchi “Inizio un nuovo tour”/ “Ma il cavallo dei reali inglesi non la fa mai?”

Iva Zanicchi è stata ospite stamane del programma di Canale 5, Mattino5. L’amatissima cantante italiana ha presentato il suo ultimo libro “Un altro giorno verrà”: “E’ una saga famigliare – ha raccontato – sono storie molto carine ma anche tristi, ma c’è l’amore che trionfa, il vero protagonista è Lorenzo che finisce a New York”. Poi Iva Zanicchi ha svelato: “L’ho scritto con grande amore ed è il libro del covid, l’ho immaginato quando ero in ospedale, e mi immaginavo questo nonno rimasto orfano… non so mai dove vado a parare quando scrivo. E’ il quarto libro, non lo dico a nessuno ma sto scrivendo il quinto”.

La storia scritta da Iva Zanicchi è una storia di grinta e determinazione: “La grande determinazione e forza pur nascendo in piccoli paesi dove le istituzioni sono al minimo, è un paesino che non è il mio dove la gente ha una marcia in più, la gente canta, è importante credere nelle cose…”. Si parla poi del giubileo per i 70 anni della Regina d’Inghilterra, e Iva Zanicchi commenta: “La regina è un miracolo, si parla ancora di lei, è incredibile io l’ammiro tantissimo, elegante raffinatissima, con i suoi cappelli”.

Quindi una battuta rivolta a Federica Panicucci: “Ma hai detto il titolo del mio libro? L’hai inquadrato signor regista? Io te lo regalo così al mare lo tieni in vista bene sotto l’ombrellone così mi fai pubblicità”. Si scherza poi sul cavallo di William, che sembrava quasi addormentato: “Potevano legare lui che era meglio. Comunque sono parate affascinanti, ma io mi domando come mai questi cavalli non fanno mai nulla anche se durano ore, porta buono”.

Poi in chiusura di intervista Iva Zanicchi ha spiegato di essere pronta ad un nuovo tour: “Io non ho il balcone ma, ho il palco che è una cosa meravigliosa, quest’estate andrò in giro in tour, dopo mille anni farò un tour, in giro per l’Italia, io inossidabile? Boglio morire sul palcoscenico. Dove canterò? Sicilia, Benevento, Viareggio… poi non me le ricordo tutte le date…”.

