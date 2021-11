Iva Zanicchi/ “Jane Fonda manda vagin* in pensione, beata lei. Se torna la Fornero lavorerebbe fino a 90anni”

Iva Zanicchi scatenata durante la seconda ed ultima puntata del suo show in onda su Canale5, D’Iva. Siparietto irriverente col pubblico, che resta sbigottito quando la padrona di casa comincia a parlare di argomenti scottanti. Dal tango al sesso, il passo è molto breve. “Perché secondo me il tango è sess* allo stato puro”, le parole della conduttrice. “Io spesso e volentieri faccio delle battute: ad esempio il sesso è un fatto naturale. Se uno sta bene a qualsiasi età può fare del sesso. L’ho già detto tante volte io sono olimpionica: ne faccio una ogni quattro anni”, continua la showgirl.

Da una battuta all’altra, Iva Zanicchi sgancia una bordata alla Fornero, chiamando un causa l’attrice statunitense Jane Fonda: “A ottant’anni ha detto ha chiuso con gli uomini e che ha deciso di mandare la sua vagin* in pensione. Beata che ce l’ha lei la una pensione, perché se fosse in Italia e tornasse la Fonero dovrebbe farla lavorare fino a novant’anni”. Pubblico in delirio, Iva Zanicchi regina della serata.

